Новый Налоговый кодекс: обновленный список ОКЭД обещают опубликовать в ближайшие дни

Вице-министр финансов Ержан Биржанов 24 сентября 2025 года перед началом семинара по теме нового Налогового кодекса рассказал об обновленном Общем классификаторе видов экономической деятельности (ОКЭД), передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее в Сети был опубликован якобы обновленный список ОКЭД, который вызвал активное обсуждение среди предпринимателей.

"Сегодня обсуждают некий список, который является неофициальным. Министерство национальной экономики совместно с бизнес-сообществом обсуждает, какие виды деятельности необходимо исключить. Эта работа продолжается. Список, который попал в СМИ, не направлялся госорганами. Это неокончательный список. Он неактуален и недостоверен. Потому что там указано всего лишь 100 видов разрешенной деятельности", – сказал Биржанов.

Он заверил, что этот список намного шире.

"И в этом списке есть налогоплательщики, которым необходимо оказывать поддержку, – это сельское хозяйство, это микро- и малый бизнес. Это найдет свое подтверждение в данном документе. Его готовит Министерство национальной экономики, и в ближайшие дни он будет опубликован", – пообещал вице-министр.

