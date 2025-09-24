Как накопить деньги на мечту при маленькой зарплате – советы финансистов

Мечты о путешествиях или новом авто часто кажутся нереальными, особенно когда зарплата оставляет желать лучшего. Но эксперты уверены: дело не в доходе, а в правильных привычках и дисциплине. Zakon.kz объясняет, как даже с небольшим заработком можно сформировать капитал для достижения цели.

Золотое правило: заплати себе в первую очередь

Один из главных советов, который дает консультант Анна Левочкина, – использовать "золотой стандарт" сбережений: откладывать минимум 10% от каждого поступления. Этот принцип работает при любом доходе.

Например, с зарплаты в 200 000 тенге достаточно отложить 20 000 тенге. Важно, чтобы это действие стало приоритетом. Как только деньги приходят на счет, их нужно первым делом отправить в копилку и только потом оплачивать все остальные расходы. Со временем, если появится возможность, процент сбережений можно увеличивать до 15% или 20%.

Автоматизация и регулярность

Для тех, кто склонен забывать о сбережениях, банки предлагают удобные инструменты. Опция "автокопилка" позволяет автоматически переводить деньги с основного счета на накопительный. Настроить ее можно как на определенный процент от каждого поступления, так и на фиксированную сумму раз в месяц.

Также отличным подспорьем станут бонусы от банка. Кешбэк, процент на остаток и начисление процентов по накопительному счету – все эти деньги можно сразу откладывать.

Еще один эффективный способ накопления – регулярные небольшие отчисления. Откладывая всего по 100 или 500 тенге каждый день, можно сформировать существенную сумму. Со временем, если хранить эти деньги на вкладе или в других доходных инструментах, капитал будет расти еще быстрее.

Для азартных людей подойдут финансовые челленджи, например, "365 дней", когда каждый день вы откладываете сумму, равную порядковому числу дня. Например, 1 октября вы отложили 100 тенге, 2 октября – 200 и так далее, а 31 октября отложили 3 100 тенге. Если так делать каждый месяц, за год скопится 573 800 тенге.

Для успешного накопления денег необходимо составить четкий план и следовать ему. Прежде всего, определите цель: четко сформулируйте, на что именно копите, и запишите сумму и срок – это превратит мечту в реальный план.

Важно использовать правило "сначала заплати себе", откладывая 5-10% дохода сразу после получения зарплаты – именно в это день! Даже небольшие суммы со временем формируют капитал.

Чтобы не было соблазна потратить накопления, разделите финансы – заведите отдельный счет или копилку. Для контроля расходов рекомендуется вести учет с помощью приложений или таблиц в Excel и найти "пожирателей бюджета", таких как лишние подписки или спонтанные покупки. Используйте метод "конвертов", чтобы распределять деньги по категориям. Помимо экономии, ищите дополнительные доходы, например, от подработок или продажи ненужных вещей. Также, чтобы опередить инфляцию, пользуйтесь финансовыми инструментами, такими как счета с процентом на остаток и накопительные вклады. И наконец, визуализируйте свою мечту – повесьте фото цели на видное место, чтобы повысить мотивацию.

Стратегия инвестора: взгляд Амана Алимбаева

По словам финансового консультанта Амана Алимбаева, есть простая стратегия, которая изменила его жизнь.

"Пока все покупали квартиры, машины и путевки в Египет – я относил все свои деньги туда, где я их заработал. Что-то терял, что-то зарабатывал. Это и есть стратегия. Простая как пробка". Аман Алимбаев

70% заработанного – инвестируйте туда, где вы их заработали, не получается столько – инвестируйте хотя бы 50%, не получается столько – инвестируйте хотя бы 10%. Инвестируйте в свои профессиональные компетенции и умения – выходите в своем же деле на новый уровень, чтобы начать зарабатывать больше и проще.

"Когда доход станет стабильным, главный вопрос – не "как заработать", а "как капитал должен работать на вас". Аман Алимбаев

Надежное хранение

Чтобы избежать соблазна потратить накопленное, важно выбрать надежный способ хранения. Финансисты предлагают несколько вариантов:

Вклад без возможности досрочного снятия. Проценты, скорее всего, придется оставить в банке, если вы решите снять деньги раньше срока.

Обмен на другую валюту. Можно выбрать не только доллары и евро, но и юани или гонконгские доллары.

Хранение у надежного человека, например, близкого родственника.

Таким образом, накопление денег – это не волшебство, а последовательность и дисциплина. Даже с небольшими суммами можно начать путь к финансовой свободе и осуществить свою мечту.

