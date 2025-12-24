Доллар немного подорожал на торгах 24 декабря
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 511 тенге, поднявшись на 0,88 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,51 тенге (+0,01).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,48 тенге (-0,23).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512,9-515,5 тенге, евро – по 600,3-605,5 тенге, рубли – по 6,41-6,54.
Мировые цены на нефть растут на торгах 24 декабря.
Так, фьючерсные контракты на нефть Brent подешевели на 1 цент и составили 62,37 доллара за баррель, в то же время американская нефть WTI подорожала на 1 цент – до 58,39 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 510,18 тенге, евро – 601,91 тенге, рубля – 6,51 тенге.
