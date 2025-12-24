Доллар немного подорожал на торгах 24 декабря

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 24 декабря 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 511 тенге, поднявшись на 0,88 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,51 тенге (+0,01).

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,48 тенге (-0,23).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512,9-515,5 тенге, евро – по 600,3-605,5 тенге, рубли – по 6,41-6,54.

Мировые цены на нефть растут на торгах 24 декабря.

Так, фьючерсные контракты на нефть Brent подешевели на 1 цент и составили 62,37 доллара за баррель, в то же время американская нефть WTI подорожала на 1 цент – до 58,39 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 510,18 тенге, евро – 601,91 тенге, рубля – 6,51 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 декабря, можно здесь.