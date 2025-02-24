Доллар слегка подешевел на торгах 24 февраля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 502,89 тенге, снизившись на 0,33 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 69,54 тенге (+0,19).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 503,1-506,7 тенге, евро – по 527,5-532, 5 тенге, рубли – по 5,51-5,65 тенге.
Мировые цены на нефти снижаются на торгах 24 февраля.
Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,11%, до 73,97 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 0,20%, до 70,26 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 502,47 тенге, евро – в 525,83 тенге, рубля – в 5,68 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 февраля, можно здесь.