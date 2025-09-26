Курс доллара вернулся на прежние позиции на торгах 26 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 26 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 544,26 тенге, поднявшись на 2,45 тенге.

Курс рубля остался на уровне 6,49 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,17 тенге (+0,23).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 543,9-546,3 тенге, евро – по 635-639 тенге, рубли – по 6,43-6,55.

Мировые цены на нефть растут на торгах 26 сентября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent повысилась на 0,16 доллара и составила 69,58 долларов.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена барреля нефти марки Light, подорожав на 0,25 доллара, составила 65,23 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 541,68 тенге, евро – 636,26 тенге, рубля – 6,48 тенге.

