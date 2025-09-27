Биткоин продолжает дешеветь: цены на популярные криптовалюты на 27 сентября
Фото: pixabay
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 109 217,4 $; изменения за 24 часа: -0,34%.
Ethereum (ETH): 3 978,92 $; изменения за 24 часа: +1,63%.
Tether (USDT): 1,0010 $; изменения за 24 часа: +0,01%.
BNB (BNB): 967,60 $; изменения за 24 часа: +2,35%.
Dogecoin (DOGE): 0,228680 $; изменения за 24 часа: +1,45%.
Cardano (ADA): 0,7769 $; изменения за 24 часа: +0,63%.
По состоянию на 27 сентября 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 544,45 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript