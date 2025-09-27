Биткоин продолжает дешеветь: цены на популярные криптовалюты на 27 сентября

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 109 217,4 $; изменения за 24 часа: -0,34%.

Ethereum (ETH): 3 978,92 $; изменения за 24 часа: +1,63%.

Tether (USDT): 1,0010 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

BNB (BNB): 967,60 $; изменения за 24 часа: +2,35%.

Dogecoin (DOGE): 0,228680 $; изменения за 24 часа: +1,45%.

Cardano (ADA): 0,7769 $; изменения за 24 часа: +0,63%.

По состоянию на 27 сентября 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 544,45 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.