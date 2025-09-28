Как поменялись цены популярных криптовалют 28 сентября

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 109 398,4 $; изменения за 24 часа: +0,06%.

Ethereum (ETH): 3 993,29 $; изменения за 24 часа: -0,07%.

Tether (USDT): 1,0018 $; изменения за 24 часа: +0,07%.

BNB (BNB): 964,10 $; изменения за 24 часа: -0,48%.

USD Coin (USDC): 0,9994 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,226384 $; изменения за 24 часа: -1,52%.

Cardano (ADA): 0,7674 $; изменения за 24 часа: -2,02%.

По состоянию на 28 сентября 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 544,45 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.