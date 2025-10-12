Цены популярных криптовалют на 12 октября
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 111 534,3 $; изменения за 24 часа: +0,16%.
Ethereum (ETH): 3 828,23 $; изменения за 24 часа: +0,32%.
Tether (USDT): 1,0015 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
BNB (BNB): 1 159,13 $; изменения за 24 часа: +4,02%.
USD Coin (USDC): 0,9990 $; изменения за 24 часа: +0,01%.
Dogecoin (DOGE): 0,189811 $; изменения за 24 часа: -2,83%.
Cardano (ADA): 0,6466 $; изменения за 24 часа: -3,90%.
11 октября 2025 года Bitcoin и другие популярные криптовалюты резко упали в цене. Резкий отрицательный скачок в цене криптовалют западные СМИ объясняют словами президента США Дональда Трамп о введении 130% пошлин на китайские товары.
По состоянию на 12 октября 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 538,93 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.