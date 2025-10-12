#АЭС в Казахстане
Финансы

Цены популярных криптовалют на 12 октября

криптовалюты, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 13:01 Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 111 534,3 $; изменения за 24 часа: +0,16%.

Ethereum (ETH): 3 828,23 $; изменения за 24 часа: +0,32%.

Tether (USDT): 1,0015 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

BNB (BNB): 1 159,13 $; изменения за 24 часа: +4,02%.

USD Coin (USDC): 0,9990 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,189811 $; изменения за 24 часа: -2,83%.

Cardano (ADA): 0,6466 $; изменения за 24 часа: -3,90%.

11 октября 2025 года Bitcoin и другие популярные криптовалюты резко упали в цене. Резкий отрицательный скачок в цене криптовалют западные СМИ объясняют словами президента США Дональда Трамп о введении 130% пошлин на китайские товары.

По состоянию на 12 октября 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 538,93 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
