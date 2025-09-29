#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Финансы

Три дня осталось для уплаты налога на имущество

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 11:47 Фото: freepik
В Казахстане срок оплаты налога на имущество за 2024 год истекает 1 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы напомнили, что этот налог касается почти каждого собственника:

  •  квартиры, дома, дачи, гаражи и земельные участки у физических лиц.

За каждый день просрочки начисляется пени и дополнительные затраты для налогоплательщика.

Что будет, если не платить

В случае неуплаты органы государственных доходов выносят приказ о взыскании задолженности и передают материалы судебным исполнителям.

В свою очередь судебные исполнители применяют меры: арест и ограничение счетов, запрет на выезд за границу, принудительное взыскание через имущество и иные действия, предусмотренные законодательством.

Оплатить налог можно просто и быстро.

Сделать это можно за несколько минут:

  • в приложении eSalyq Azamat;
  • в приложениях банков второго уровня;
  • на портале eGov.kz;
  • в кассах банков и отделениях Казпочты.

Ранее мы рассказали, кто освобожден от уплаты налога и что грозит за неуплату.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Налог на имущество в Казахстане: кто освобожден от него, срок уплаты и что грозит за неуплату
17:03, 22 сентября 2025
Налог на имущество в Казахстане: кто освобожден от него, срок уплаты и что грозит за неуплату
Налоговики обратились к казахстанцам с важной информацией
22:48, 15 сентября 2025
Налоговики обратились к казахстанцам с важной информацией
Квитанции по коммунальным платежам будет формировать единый расчетный центр
10:21, 10 сентября 2025
Квитанции по коммунальным платежам будет формировать единый расчетный центр
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: