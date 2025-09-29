Три дня осталось для уплаты налога на имущество
В Казахстане срок оплаты налога на имущество за 2024 год истекает 1 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте государственных доходов Алматы напомнили, что этот налог касается почти каждого собственника:
- квартиры, дома, дачи, гаражи и земельные участки у физических лиц.
За каждый день просрочки начисляется пени и дополнительные затраты для налогоплательщика.
Что будет, если не платить
В случае неуплаты органы государственных доходов выносят приказ о взыскании задолженности и передают материалы судебным исполнителям.
В свою очередь судебные исполнители применяют меры: арест и ограничение счетов, запрет на выезд за границу, принудительное взыскание через имущество и иные действия, предусмотренные законодательством.
Оплатить налог можно просто и быстро.
Сделать это можно за несколько минут:
- в приложении eSalyq Azamat;
- в приложениях банков второго уровня;
- на портале eGov.kz;
- в кассах банков и отделениях Казпочты.
Ранее мы рассказали, кто освобожден от уплаты налога и что грозит за неуплату.
