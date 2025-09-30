Сбои в системе ЭСФ: в КГД рассказали, грозят ли штрафы бизнесу

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Ануар Сулейменов на брифинге 30 сентября 2025 года заявил о проблемах в работе информационной системы "Электронные счета-фактуры" (ЭСФ), передает корреспондент Zakon.kz.

Ануар Сулейменов признал, что по ИС "Электронные счета-фактуры" сейчас возникли некоторые проблемы.

"Вчера и сегодня имелись проблемы и мы дали возможность налогоплательщикам, у которых возникли такие проблемы, на бумажных носителях выписывать эти счета-фактуры, в том числе и сопроводительные накладные. Причины мы выясняем, думаем, сегодня решить эту проблему. Штрафных санкций в этой связи не будет", – отметил он.

Отмечается, что система недоступна лишь для отдельных категорий налогоплательщиков.

11 августа 2025 года сообщалось, что в Казахстане планируется проведение автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур.