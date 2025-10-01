Как изменились курсы валют на торгах 1 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 549,15 (+0,08) тенге.
Курс рубля повысился до 6,66 тенге (+0,01).
Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 549,3-551,1 тенге, евро – по 642,5-647,5 тенге, рубли – по 6,63-6,77.
Мировые цены на нефть растут на торгах 1 октября.
Так, цена барреля нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) подорожала на 0,13 доллара и составила 66,16 доллара.
Стоимость барреля нефти марки Light на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange), увеличившись на 0,09 доллара, составила 62,46 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 549,06 тенге, евро – 644,87 тенге, рубля – 6,66 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 1 октября, можно здесь.