Финансы

Как изменились курсы валют на торгах 1 октября

Фунты стерлингов, доллары, тенге, разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 15:41 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 1 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 549,15 (+0,08) тенге.

Курс рубля повысился до 6,66 тенге (+0,01).

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 549,3-551,1 тенге, евро – по 642,5-647,5 тенге, рубли – по 6,63-6,77.

Мировые цены на нефть растут на торгах 1 октября.

Так, цена барреля нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) подорожала на 0,13 доллара и составила 66,16 доллара.

Стоимость барреля нефти марки Light на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange), увеличившись на 0,09 доллара, составила 62,46 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 549,06 тенге, евро – 644,87 тенге, рубля – 6,66 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 1 октября, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
