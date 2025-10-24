Как изменились курсы валют на торгах 24 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 24 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,13 тенге (+0,01).

Курс рубля подрос до 6,63 тенге (+0,02).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,49 тенге (+0,02).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539-541,5 тенге, евро – по 624-628 тенге, рубли – по 6,57-6,69.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 24 октября.

Так, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,29%, до 65,77 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI упали на 0,36%, до 61,57 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 538,11 тенге, евро – 623,51 тенге, рубля – 6,61 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 октября, можно здесь.