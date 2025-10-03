Госдолг США подскочил до рекордной суммы

Государственный долг США четвертый год подряд увеличивается на более чем два триллиона долларов, в 2025 финансовом году он составил рекордные 37,6 трлн долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина, в Штатах финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября.

"За прошлый год задолженность выросла с 35,46 трлн долларов до 37,64 трлн долларов, что стало новым рекордом для страны", – говорится в публикации.

Агентство отмечает, что в США максимальный рост суверенной задолженности (4,2 трлн долларов) фиксировался в 2020 году. Это произошло из-за масштабных программ поддержки экономики на фоне коронавируса.

В 2021 году темпы роста составили 1,5 трлн долларов. Однако в 2022-м на фоне роста процентной ставки Федеральной резервной системы США госдолг увеличился на 2,5 трлн долларов, а в следующие два года – еще на 2,2 и 2,3 трлн долларов соответственно.

Ранее мы сообщали о том, что курс доллара снизился на торгах 2 октября.