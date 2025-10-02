#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.15
643.88
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.15
643.88
6.71
Финансы

Курс доллара снизился на торгах 2 октября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 15:43 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 546,96 тенге, снизившись на 1,95 тенге.

Курс рубля повысился до 6,75 тенге (+0,09).

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 546,5-548,9 тенге, евро – по 643-648 тенге, рубли – по 6,63-6,75.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 2 октября.

Так, стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 0,72% – до 64,88 доллара за баррель.

Цена барреля нефти марки Light на нью-йоркской товарной бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange), увеличившись на 0,31 доллара, составила 62,09 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 549,15 тенге, евро – 643,88 тенге, рубля – 6,71 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 октября, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Назад к 540: доллар на валютных торгах корректируется и ползет вниз
12:02, Сегодня
Назад к 540: доллар на валютных торгах корректируется и ползет вниз
Привыкаем к доллару по 550 тенге: финансисты объяснили падение национальной валюты
16:14, 01 октября 2025
Привыкаем к доллару по 550 тенге: финансисты объяснили падение национальной валюты
Как изменились курсы валют на торгах 1 октября
15:46, 01 октября 2025
Как изменились курсы валют на торгах 1 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: