Курс доллара снизился на торгах 2 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 546,96 тенге, снизившись на 1,95 тенге.
Курс рубля повысился до 6,75 тенге (+0,09).
Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 546,5-548,9 тенге, евро – по 643-648 тенге, рубли – по 6,63-6,75.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 2 октября.
Так, стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 0,72% – до 64,88 доллара за баррель.
Цена барреля нефти марки Light на нью-йоркской товарной бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange), увеличившись на 0,31 доллара, составила 62,09 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 549,15 тенге, евро – 643,88 тенге, рубля – 6,71 тенге.
