Курс доллара снизился на торгах 2 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 546,96 тенге, снизившись на 1,95 тенге.

Курс рубля повысился до 6,75 тенге (+0,09).

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 546,5-548,9 тенге, евро – по 643-648 тенге, рубли – по 6,63-6,75.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 2 октября.

Так, стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 0,72% – до 64,88 доллара за баррель.

Цена барреля нефти марки Light на нью-йоркской товарной бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange), увеличившись на 0,31 доллара, составила 62,09 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 549,15 тенге, евро – 643,88 тенге, рубля – 6,71 тенге.

