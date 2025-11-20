#АЭС в Казахстане
Общество

Уровень госдолга должен быть низким и правительство работает над этим – Бектенов

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 12:11 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 20 ноября 2025 года на заседании Сената высказался о государственном долге страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По информации депутатов, в 2028 году расходы на обслуживание долга запланированы в сумме 4,6 трлн тенге, с увеличением примерно на 1 трлн тенге, что составляет около 15% от общего объема расходов.

"Уровень госдолга на сегодня составляет 23,6% к ВВП. Согласно общепризнанной международной методологии, такой уровень госдолга признается низким. Если взять для примера многие развитые страны, уровень госдолга во многих превышает 50-80%, есть развитие страны, в которых уровень госдолга 100 с лишним процентов к ВВП составляет. Я ни в коем случае не призываю, конечно, следовать такой практике. Напротив, считаю, что уровень госдолга РК должен быть низким, и правительство над этим работает", – сказал Бектенов.

По его мнению, подтверждением того, что у нас достаточно комфортный на сегодня уровень госдолга, является оценка со стороны международных финансовых организаций – в частности, известных рейтинговых агентств.

"Так называемая большая тройка хорошо нас оценивает. К примеру, в конце октября мы разместили евробонды под 4,4% – это хороший показатель, привлекательная стоимость денег. Показатель того, что международные инвесторы верят в Казахстан, вкладывают деньги под такой процент", – добавил премьер.

Бектенов подчеркнул, что займы должны привлекаться на коммерческие привлекательные окупаемые проекты, которые позволяют обслуживать эти долги и которые были привлечены в строительство того или иного объекта.

"Для примера приведу дороги. Дороги строятся во многом за счет привлечения внешних займов, в том числе в РК. Мы сейчас работу проводим большую в Минтранспорта по платности – для чего это делается. Для того, чтобы дороги, которые мы построили, вложили большие средства, приносили реальную отдачу и помогали обслуживать эти долги. В прошлом году мы в бюджет с дорог получили 48 млрд тенге, из них 10 млрд – от иностранных транспортных средств, транзитных, которые проезжают через нашу страну и пользуются нашей инфраструктурой. В этом году по 10 месяцам мы получили уже 72 млрд тенге, из них 17 млрд тенге – от иностранных автомобилей. Эту работу мы будем продолжать", – заключил глава кабмина.

Ранее мы писали, что Казахстан продолжает входить в число стран с минимальной долговой нагрузкой. Уровень государственного долга прогнозируется на уровне 24,8% от ВВП.

Азамат Сыздыкбаев
