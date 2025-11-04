В каком регионе Казахстана цены растут быстрее всего, и почему это не Алматы

Статистика за октябрь 2025 года показывает: рост инфляции бьет по крупным промышленным областям. Почему Караганда и Улытау лидируют по ценам, а Алматы "держит оборону" и демонстрирует самую низкую инфляцию в стране, - в материале Zakon.kz.

Инфляционная карта: кто в лидерах

Годовая инфляция по Республике Казахстан в октябре 2025 года достигла 12,6%. Однако инфляционное давление распределено по стране неравномерно. Настоящими "чемпионами" по росту цен стали регионы с узкой промышленной экономикой:

Карагандинская область: 14,2%;

Область Улытау: 14,2%;

Атырауская область: 13,8%.

Инфляция в этих регионах, а также в ключевых городах – Астане (13,0%) и Шымкенте (13,2%) – заметно превышает республиканский показатель.

Парадокс южной столицы

На этом фоне показатели Алматы выглядят как настоящий экономический парадокс. Крупнейший мегаполис и финансовый центр страны, где, казалось бы, концентрация спроса максимальна, демонстрирует самую низкую инфляцию – всего 11,2%. Это на 1,4 процентных пункта ниже среднего по стране.

Что позволяет южной столице держать оборону? По мнению экономистов, стабильность цен в городе обеспечена рядом уникальных факторов, отсутствующих во многих регионах.

Развитая рыночная среда мегаполиса, обеспечивающая острейшую конкуренцию между торговыми сетями и обширный выбор поставщиков, не позволяет игрокам чрезмерно повышать цены.

Инфраструктура и логистика Алматы заметно снижают транспортные расходы. В других регионах, наоборот, дефицит поставок и высокие транспортные издержки служат "разгоняющими" инфляцию факторами.

Более высокий средний доход и покупательная способность населения Алматы поддерживают устойчивый баланс спроса и предложения.

"Ручной контроль": местные власти активно организуют ярмарки, стимулируют прямые поставки и контролируют торговые наценки.

Отскок, которого ждали

Независимо от региональных различий, общая тенденция инфляции в Казахстане демонстрирует сильнейший отскок после временного замедления.

В 2023 году инфляция в среднем по РК составляла 10,8%. В 2024 году произошло значительное замедление до 8,5%. Однако в 2025 году наблюдается резкое ускорение до 12,6%.

При этом максимальный скачок инфляции (рост более чем в два раза) демонстрирует Алматинская область. В регионе инфляция выросла с 5,8% в 2024 году до 13,4% в 2025 году, прибавив 7,6 процентных пункта.

Это доказывает, что, хотя Алматы как мегаполис и держит оборону, окружающий его регион столкнулся с наиболее сильным ценовым шоком за последний год.

Ранее мы сообщили, что что с 16 октября 2025 года в рамках мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане вдвое увеличили объемы закупа продукции у отечественных товаропроизводителей.