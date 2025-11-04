#Народный юрист
Финансы

В каком регионе Казахстана цены растут быстрее всего, и почему это не Алматы

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 12:54 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Статистика за октябрь 2025 года показывает: рост инфляции бьет по крупным промышленным областям. Почему Караганда и Улытау лидируют по ценам, а Алматы "держит оборону" и демонстрирует самую низкую инфляцию в стране, - в материале Zakon.kz.

Инфляционная карта: кто в лидерах

Годовая инфляция по Республике Казахстан в октябре 2025 года достигла 12,6%. Однако инфляционное давление распределено по стране неравномерно. Настоящими "чемпионами" по росту цен стали регионы с узкой промышленной экономикой:

  • Карагандинская область: 14,2%;
  • Область Улытау: 14,2%;
  • Атырауская область: 13,8%.

Инфляция в этих регионах, а также в ключевых городах – Астане (13,0%) и Шымкенте (13,2%) – заметно превышает республиканский показатель.

Фото: Zakon.kz

Парадокс южной столицы

На этом фоне показатели Алматы выглядят как настоящий экономический парадокс. Крупнейший мегаполис и финансовый центр страны, где, казалось бы, концентрация спроса максимальна, демонстрирует самую низкую инфляцию – всего 11,2%. Это на 1,4 процентных пункта ниже среднего по стране.

Что позволяет южной столице держать оборону? По мнению экономистов, стабильность цен в городе обеспечена рядом уникальных факторов, отсутствующих во многих регионах.

  • Развитая рыночная среда мегаполиса, обеспечивающая острейшую конкуренцию между торговыми сетями и обширный выбор поставщиков, не позволяет игрокам чрезмерно повышать цены.
  • Инфраструктура и логистика Алматы заметно снижают транспортные расходы. В других регионах, наоборот, дефицит поставок и высокие транспортные издержки служат "разгоняющими" инфляцию факторами.
  • Более высокий средний доход и покупательная способность населения Алматы поддерживают устойчивый баланс спроса и предложения.
  • "Ручной контроль": местные власти активно организуют ярмарки, стимулируют прямые поставки и контролируют торговые наценки.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 12:54
"Чересчур много денег в экономике": Нацбанк об инфляции в Казахстане

Отскок, которого ждали

Независимо от региональных различий, общая тенденция инфляции в Казахстане демонстрирует сильнейший отскок после временного замедления.

В 2023 году инфляция в среднем по РК составляла 10,8%. В 2024 году произошло значительное замедление до 8,5%. Однако в 2025 году наблюдается резкое ускорение до 12,6%.

При этом максимальный скачок инфляции (рост более чем в два раза) демонстрирует Алматинская область. В регионе инфляция выросла с 5,8% в 2024 году до 13,4% в 2025 году, прибавив 7,6 процентных пункта.

Это доказывает, что, хотя Алматы как мегаполис и держит оборону, окружающий его регион столкнулся с наиболее сильным ценовым шоком за последний год.

Ранее мы сообщили, что что с 16 октября 2025 года в рамках мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане вдвое увеличили объемы закупа продукции у отечественных товаропроизводителей.

Андрей Зубов
