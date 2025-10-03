Утверждены формы решений по налоговой задолженности физлицами
Установлены следующие формы решений органов госдоходов:
- уведомление о погашении налоговой задолженности физических лиц.
Уведомление представляется налогоплательщику при образовании налоговой задолженности у физического лица по налоговым обязательствам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности и частной практики, не позднее 20 рабочих дней со дня образования налоговой задолженности;
- налогового приказа о взыскании задолженности физического лица.
Налоговый орган выносит налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица после истечения срока исполнения уведомления о погашении налоговой задолженности физлица.
Срок исполнения налогового приказа составляет 5 рабочих дней, следующих за днем его вручения;
- приказа об отмене налогового приказа о взыскании задолженности физического лица.
Налоговый приказ отменяется в случаях:
- погашения физическим лицом налоговой задолженности;
- нарушения порядка вынесения налогового приказа;
- применения в отношении физического лица процедуры судебного банкротства;
- применения в отношении физического лица процедуры восстановления платежеспособности.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
