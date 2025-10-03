#АЭС в Казахстане
Финансы

Утверждены формы решений по налоговой задолженности физлицами

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 15:56 Фото: freepik
Приказом министра финансов от 29 сентября 2025 года установлены формы решений, связанных с налоговой задолженностью физического лица, сообщает Zakon.kz.

Установлены следующие формы решений органов госдоходов:

  • уведомление о погашении налоговой задолженности физических лиц.

Уведомление представляется налогоплательщику при образовании налоговой задолженности у физического лица по налоговым обязательствам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности и частной практики, не позднее 20 рабочих дней со дня образования налоговой задолженности;

  • налогового приказа о взыскании задолженности физического лица.

Налоговый орган выносит налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица после истечения срока исполнения уведомления о погашении налоговой задолженности физлица.

Срок исполнения налогового приказа составляет 5 рабочих дней, следующих за днем его вручения;

  • приказа об отмене налогового приказа о взыскании задолженности физического лица.

Налоговый приказ отменяется в случаях:

  • погашения физическим лицом налоговой задолженности;
  • нарушения порядка вынесения налогового приказа;
  • применения в отношении физического лица процедуры судебного банкротства;
  • применения в отношении физического лица процедуры восстановления платежеспособности.  

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Ранее мы рассказали, что утверждены назначения встречных налоговых проверок с 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
