Утверждены формы решений по налоговой задолженности физлицами

Приказом министра финансов от 29 сентября 2025 года установлены формы решений, связанных с налоговой задолженностью физического лица, сообщает Zakon.kz.

Установлены следующие формы решений органов госдоходов:

уведомление о погашении налоговой задолженности физических лиц.

Уведомление представляется налогоплательщику при образовании налоговой задолженности у физического лица по налоговым обязательствам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности и частной практики, не позднее 20 рабочих дней со дня образования налоговой задолженности;

налогового приказа о взыскании задолженности физического лица.

Налоговый орган выносит налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица после истечения срока исполнения уведомления о погашении налоговой задолженности физлица.

Срок исполнения налогового приказа составляет 5 рабочих дней, следующих за днем его вручения;

приказа об отмене налогового приказа о взыскании задолженности физического лица.

Налоговый приказ отменяется в случаях:

погашения физическим лицом налоговой задолженности;

нарушения порядка вынесения налогового приказа;

применения в отношении физического лица процедуры судебного банкротства;

применения в отношении физического лица процедуры восстановления платежеспособности.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Ранее мы рассказали, что утверждены назначения встречных налоговых проверок с 2026 года.