Курсы валют на выходные дни: 4 и 5 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 3 октября 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 547,46 тенге, поднявшись на 0,47 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 642,14 тенге (-0,56)

Курс рубля снизился до 6,70 тенге (-0,05).

Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 547,5-549,9 тенге, евро – по 642-647 тенге, рубли – по 6,57-6,69.

Утром 3 октября Национальный банк установил курс доллара в 546,96 тенге, евро – 642,73 тенге, рубля – 6,7 тенге.