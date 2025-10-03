#АЭС в Казахстане
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 4 и 5 октября

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 17:08 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 3 октября 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 547,46 тенге, поднявшись на 0,47 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 642,14 тенге (-0,56)

Курс рубля снизился до 6,70 тенге (-0,05).

Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 547,5-549,9 тенге, евро – по 642-647 тенге, рубли – по 6,57-6,69.

Утром 3 октября Национальный банк установил курс доллара в 546,96 тенге, евро – 642,73 тенге, рубля – 6,7 тенге.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
