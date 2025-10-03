Курсы валют на выходные дни: 4 и 5 октября
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 3 октября 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 547,46 тенге, поднявшись на 0,47 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 642,14 тенге (-0,56)
Курс рубля снизился до 6,70 тенге (-0,05).
Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 547,5-549,9 тенге, евро – по 642-647 тенге, рубли – по 6,57-6,69.
Утром 3 октября Национальный банк установил курс доллара в 546,96 тенге, евро – 642,73 тенге, рубля – 6,7 тенге.
