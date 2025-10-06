Тенге укрепился по отношению к валютам на торгах 6 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 545,67 тенге, снизившись на 1,79 тенге.
Курс рубля понизился до 6,61 тенге (-0,09).
Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 544,9-547,3 тенге, евро – по 636-641,5 тенге, рубли – по 6,49-6,59.
Мировые цены на нефть растут на торгах 6 октября.
Так, стоимость Brent выросла на 1,44%, до 65,5 доллара за баррель.
Цена нефти марки WTI стала больше на 1,48%, до 61,8 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 547,57 тенге, евро – 642,63 тенге, рубля – 6,68 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 октября, можно здесь.