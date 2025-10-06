#АЭС в Казахстане
Финансы

Тенге укрепился по отношению к валютам на торгах 6 октября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 15:41 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 6 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 545,67 тенге, снизившись на 1,79 тенге.

Курс рубля понизился до 6,61 тенге (-0,09).

Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 544,9-547,3 тенге, евро – по 636-641,5 тенге, рубли – по 6,49-6,59.

Мировые цены на нефть растут на торгах 6 октября.

Так, стоимость Brent выросла на 1,44%, до 65,5 доллара за баррель.

Цена нефти марки WTI стала больше на 1,48%, до 61,8 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 547,57 тенге, евро – 642,63 тенге, рубля – 6,68 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 октября, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
