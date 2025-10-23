Тенге немного укрепился ко всем валютам на торгах 23 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,11 тенге, снизившись на 0,46 тенге.

Курс рубля понизился до 6,61 тенге (-0,01).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,46 тенге (-0,11).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537,3-539,7 тенге, евро – по 623,5-627,5 тенге, рубли – по 6,49-6,61.

Мировые цены на нефть растут на торгах 23 октября.

Так, фьючерс на Brent вырос на 5,4% и составил 65,97 долларов за баррель.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре увеличился на 5,52%, до 61,73 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 538,53 тенге, евро – 623,94 тенге, рубля – 6,59 тенге.

