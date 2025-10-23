#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Финансы

Тенге немного укрепился ко всем валютам на торгах 23 октября

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 15:38 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,11 тенге, снизившись на 0,46 тенге.

Курс рубля понизился до 6,61 тенге (-0,01).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,46 тенге (-0,11).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537,3-539,7 тенге, евро – по 623,5-627,5 тенге, рубли – по 6,49-6,61.

Мировые цены на нефть растут на торгах 23 октября.

Так, фьючерс на Brent вырос на 5,4% и составил 65,97 долларов за баррель.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре увеличился на 5,52%, до 61,73 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 538,53 тенге, евро – 623,94 тенге, рубля – 6,59 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 23 октября, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Тенге укрепился по отношению к валютам на торгах 6 октября
15:41, 06 октября 2025
Тенге укрепился по отношению к валютам на торгах 6 октября
Тенге просел по отношению ко всем валютам на торгах 12 сентября
15:39, 12 сентября 2025
Тенге просел по отношению ко всем валютам на торгах 12 сентября
Курс доллара еще немного вырос на торгах 15 октября
15:37, 15 октября 2025
Курс доллара еще немного вырос на торгах 15 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: