Глава Нацбанка о госдолге Казахстана: Уровень долговой нагрузки снизился колоссально

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 11 июля 2025 года рассказал, на какие показатели нужно обращать внимание, говоря о госдолге, передает корреспондент Zakon.kz.

Внешний долг страны, по его словам, это необязательно долг государства, это все задолженности перед нерезидентами.

"Около 90% – это задолженность самих крупных нефтегазовых компаний. Как вы знаете, понятно, они инвестируют в Казахстан, но они должны эти деньги вернуть потом обратно в те страны, откуда эти деньги пришли. Это и формирует так называемую межфирменную задолженность. И это абсолютное большинство, большая часть внешнего долга нашей страны. Государственный внешний долг занимает совсем небольшой процент, то есть государство: за что государство должно нерезидентам, он составляет около 9%, всего лишь 9%, или 14 млрд. Остальные деньги, это деньги тех же, допустим, Chevron, Shell, Ajit, Exxon Mobil", – пояснил он.

В этом случае, по словам главы Нацбанка, нужно говорить не о долге Казахстана, а о долге этих компаний.

"Важно наблюдать не за уровнем внешнего долга, а за процентом внешнего долга ВВП. И здесь Казахстан проделал огромную работу. Если взять, допустим, 2018-2019 годы, уровень внешнего долга к ВВП был тогда 160-170 млрд, примерно такой же, как и сейчас, но ВВП был тогда 170 млрд, то есть у нас был уровень госдолга к ВВП 110-120%, сейчас у нас уровень госдолга 57% к ВВП, 57-58% к ВВП, то есть уровень долговой нагрузки снизился колоссально, поэтому, мне кажется, вот на это внимание надо обращать в первую очередь, а не на абсолютную цифру. Мы как страна выросли, а долг остался на том же уровне. Проще говоря, если у тебя доход прирос, а уровень потребительского кредита остался на том же уровне, это же хорошо? Поэтому мы, наоборот, в гораздо более устойчивом положении находимся, нежели 5 лет назад", – считает Тимур Сулейменов.

10 июля 2025 года сообщалось, что объем внешнего долга Республики Казахстан на 1 апреля 2025 года составил 170,5 млрд долларов, увеличившись на 5,7 млрд долларов с начала года.

18 июня 2025 года министр финансов Мади Такиев заявил, что для сокращения госдолга необходимо снижать дефицит и наращивать налоговую базу, то есть доходную часть бюджета.