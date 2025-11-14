#АЭС в Казахстане
Финансы

Миллиарды сверхдержав: США и Китай объявили о глобальных вложениях в экономики Казахстана и Узбекистана

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 14:02 Фото: Zakon.kz
Вторая неделя ноября 2025 года ознаменовалась высокой активностью внешнего капитала в странах Центральной Азии. Все объявленные соглашения на сумму 5,8 млрд долларов сосредоточены в стратегически важных секторах экономики региона, сообщает Zakon.kz.

Специалисты полагают, что огромные финансовые потоки способны изменить траекторию развития Центральной Азии на годы вперед. Так, экономист Ернар Серик в телеграм-канале Tradereport, констатирует, что наиболее активными площадками для прямых иностранных вложенийстали Казахстан и Узбекистан.

Казахстан: фокус на горнодобывающей отрасли, АПК и промышленности

В Казахстане за вторую неделю ноября объявлено о планах/реализации ПИИ на сумму почти 2 млрд долларов.

Главные проекты, объявленные в Казахстане:

  • Cove Capital (США): 1,1 млрд долларов в разработку вольфрамовых месторождений. Этот проект является одним из крупнейших вложений США в регионе по линии C5+1.
  • East Hope Group (КНР): 520 млн долларов в комбикормовый завод и глубокую переработку зерна.
  • Ashmore (США): 150 млн долларов в создание регионального медицинского хаба.
  • Sinoma Cement (КНР): 200 млн долларов в цементный завод в Актюбинской области (строительство уже идет).

Инвесторы голосуют деньгами за Казахстан

Узбекистан: развитие инфраструктуры, логистики и ВИЭ

Узбекистан собрал портфель проектов на 3,8 млрд долларов, сфокусированных на развитии инфраструктуры, логистики и возобновляемых источников энергии.

  • Air Products (США): До 3 млрд долларов в метаноловый комплекс (результат визита в США).
  • Vision Invest / Sojitz / Incheon Airport Corp (Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея): объявлено о строительстве нового аэропорта Ташкента (стоимость не озвучена).
  • DP World (ОАЭ): 288 млн долларов в логистический терминал.
  • DEG + IFC (Германия / Всемирный банк): 25 млн долларов в распределительный центр для сети "Корзинка".
  • Sichuan PTTC (КНР): 500 млн долларов в ГЭС и модернизацию подстанций в Андижане.

В Казахстане названы регионы-лидеры по привлечению инвестиций

Вложения в других странах региона

В остальных странах региона – Туркменистане, Таджикистане и Кыргызстане – неделя прошла относительно спокойно. Были зафиксированы лишь точечные проекты, в основном при участии международных финансовых институтов.

  • Кыргызстан открыл новый логистический центр при поддержке российско-кыргызского фонда развития.
  • Таджикистан привлек капитал от Coca-Cola в расширение производства.
  • Туркменистан получил финансирование от Азиатского банка развития (АБР) на строительство медицинского колледжа.

Отметим, что на днях премьер-министр РК Олжас Бектенов провел 18-е заседание диалоговой платформы "Казахстан – Евросоюз" по вопросам текущего взаимодействия и дальнейшего улучшения делового климата в РК, где призвал европейское бизнес-сообщество активнее вкладывать капиталы в развитие страны.

Андрей Зубов
