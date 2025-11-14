Миллиарды сверхдержав: США и Китай объявили о глобальных вложениях в экономики Казахстана и Узбекистана
Специалисты полагают, что огромные финансовые потоки способны изменить траекторию развития Центральной Азии на годы вперед. Так, экономист Ернар Серик в телеграм-канале Tradereport, констатирует, что наиболее активными площадками для прямых иностранных вложенийстали Казахстан и Узбекистан.
Казахстан: фокус на горнодобывающей отрасли, АПК и промышленности
В Казахстане за вторую неделю ноября объявлено о планах/реализации ПИИ на сумму почти 2 млрд долларов.
Главные проекты, объявленные в Казахстане:
- Cove Capital (США): 1,1 млрд долларов в разработку вольфрамовых месторождений. Этот проект является одним из крупнейших вложений США в регионе по линии C5+1.
- East Hope Group (КНР): 520 млн долларов в комбикормовый завод и глубокую переработку зерна.
- Ashmore (США): 150 млн долларов в создание регионального медицинского хаба.
- Sinoma Cement (КНР): 200 млн долларов в цементный завод в Актюбинской области (строительство уже идет).
Узбекистан: развитие инфраструктуры, логистики и ВИЭ
Узбекистан собрал портфель проектов на 3,8 млрд долларов, сфокусированных на развитии инфраструктуры, логистики и возобновляемых источников энергии.
- Air Products (США): До 3 млрд долларов в метаноловый комплекс (результат визита в США).
- Vision Invest / Sojitz / Incheon Airport Corp (Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея): объявлено о строительстве нового аэропорта Ташкента (стоимость не озвучена).
- DP World (ОАЭ): 288 млн долларов в логистический терминал.
- DEG + IFC (Германия / Всемирный банк): 25 млн долларов в распределительный центр для сети "Корзинка".
- Sichuan PTTC (КНР): 500 млн долларов в ГЭС и модернизацию подстанций в Андижане.
Вложения в других странах региона
В остальных странах региона – Туркменистане, Таджикистане и Кыргызстане – неделя прошла относительно спокойно. Были зафиксированы лишь точечные проекты, в основном при участии международных финансовых институтов.
- Кыргызстан открыл новый логистический центр при поддержке российско-кыргызского фонда развития.
- Таджикистан привлек капитал от Coca-Cola в расширение производства.
- Туркменистан получил финансирование от Азиатского банка развития (АБР) на строительство медицинского колледжа.
Отметим, что на днях премьер-министр РК Олжас Бектенов провел 18-е заседание диалоговой платформы "Казахстан – Евросоюз" по вопросам текущего взаимодействия и дальнейшего улучшения делового климата в РК, где призвал европейское бизнес-сообщество активнее вкладывать капиталы в развитие страны.