Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 октября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 8 октября 2025 года (на 10:45).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 541,63 тенге, евро – 632,24 тенге, рубля – 6,61 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 539,7 тенге, продажи – 545,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 626,6 тенге, продажи – 634,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,50 тенге, продажи – 6,65 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 541,5 тенге, продажи – 544,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 628,5 тенге, продажи – 633,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,53 тенге, продажи – 6,65 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540,4 тенге, продажи – 543,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 629,7 тенге, продажи – 636,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,50 тенге, продажи – 6,58. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: