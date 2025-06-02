Объем денежных переводов растет: в какие страны отправляют деньги из Казахстана

Международные переводы демонстрируют устойчивый рост как по количеству, так и по объему операций. Какие направления стали ключевыми – в материале Zakon.kz.

Объем переводов денег, отправленных через системы международных денежных переводов, в апреле 2025 года составил 151,3 тыс. транзакций на сумму 60,1 млрд тенге. По сравнению с мартом 2025 года наблюдается рост количества переводов на 4,3% и рост объема операций на 20,3%.

С января текущего года этот объем вырос на 25,4% по количеству и на 36,3% по сумме транзакций, согласно статистике Национального банка РК.

Фото: Zakon.kz

Доля переводов денег, проведенных в апреле 2025 года на территории Казахстана, составляет 4,8% от общего количества и 4,5% от общей суммы переводов денег. Доля переводов денег, отправленных за рубеж, составляет 95,2% и 95,5% соответственно.

Россия и Узбекистан – лидеры по переводам за границу

Согласно статданным, в апреле 2025 года за рубеж было отправлено 144,0 тыс. транзакций на сумму 57,4 млрд тенге. В сравнении с мартом 2025 года количество отправленных денежных переводов увеличилось на 5,3%, объем операций увеличился на 21,4%. С января рост на 32,3% и 41% соответственно.

Наибольший объем денег был отправлен в Россию – 18,1 млрд тенге, или более трети от общей суммы, на втором месте Узбекистан – 17,1 млрд тенге, чья доля также приблизилась к трети от всего объема отправленных средств – 29,9%. Помимо этого, существенную долю занимают переводы в Турцию – 10,5 млрд тенге (18,3%) и Грузию – 3,5 млрд тенге (6,2%).

Сколько переводов пришло из-за рубежа

За рассматриваемый период в Казахстан из-за рубежа было направлено 55,3 тыс. транзакций на сумму 19,3 млрд тенге. В сравнении с мартом 2025 года количество полученных денежных переводов увеличилось на 3,1%, объем операций увеличился на 15,4%. С начала года рост менее существенный, чем в случае с полученными переводами: на 15% по количеству транзакций и на 22,1% по сумме.

По объему полученных денег из-за рубежа лидируют: Россия – 5 млрд тенге (25,7%), Соединенные Штаты Америки – 3 млрд тенге (15,4%), Узбекистан – 2 млрд тенге (10,2%), Турция – 1,75 млрд тенге (9,1%), а также Германия – 1,72 млрд тенге (8,9%).

Обратим внимание, что с начала года снизилась доля переводов, отправленных за рубеж в рублях, – с 11,6% в январе до 10,4% в апреле, переводы в тенге также снизились с 38,7 до 36,2%, а вот в долларах доля увеличилась с 49,4 до 53,1%.

В то же время объем полученных переводов в рублях вырос с 13,1 до 16,8%. Доля в тенге приросла несущественно: с 16 до 16,8%. При этом объем переводов, полученных в долларах, сократился, причем довольно заметно: с 63,6 до 55,9%.

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