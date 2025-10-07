Повышение базовой ставки в Казахстане неизбежно – зарубежные аналитики

10 октября 2025 года Национальный банк Казахстана примет решение по базовой ставке. Заседание Комитета по денежно-кредитной политике регулятора пройдет на фоне резкого ускорения инфляции до рекордного с августа 2023 года уровня, сообщает Zakon.kz.

Специалисты JPMorgan Chase & Co (крупнейший американский транснациональный финансовый конгломерат) указывают на внутренний перегрев экономики РК, что делает крупное ужесточение денежно-кредитной политики на ближайшем заседании регулятора практически неизбежным.

Рост цен на максимуме

Инфляция в Казахстане в сентябре превысила прогнозы как самого банка, так и консенсуса BBG (оба – 12,6% г/г). Как отмечает экономист Эльдар Шамсутдинов со ссылкой на JPM, это самый высокий показатель с августа 2023 года.

"Август стал сюрпризом для Нацбанка, и, по всей видимости, сентябрь также превзошел его предположения". Эльдар Шамсутдинов

Теперь JPM прогнозирует годовую инфляцию на конец 2025 года на уровне 13,5%, что существенно выше целевого диапазона регулятора в 11-12,5%, опубликованного в конце августа.

Примечание. BBG (Bloomberg Terminal) – компьютерная система, предоставляющая финансовые данные, новости и аналитику. Она позволяет финансовым специалистам отслеживать и анализировать данные финансового рынка в режиме реального времени.

Позиция Нацбанка

В протоколах заседания Комитета по денежно-кредитной политике НБРК от 29 августа 2025 года было указано, что ужесточение необходимо, если текущий инфляционный импульс сохранится.

"Отсутствие значимого замедления темпов инфляции в ближайшие месяцы будет являться основанием для ужесточения складывающихся денежно-кредитных условий, способствующих возвращению инфляции к траектории устойчивого снижения к среднесрочной цели в 5%. На основании этого Комитет по денежно-кредитной политике рассмотрит целесообразность повышения базовой ставки на ближайших заседаниях".Комитет по денежно-кредитной политике НБРК

И действительно, темпы роста цен усилились: с 0,7% м/м в июле до 1% в августе. Вслед за этим в прогноз было добавлено повышение ставки на 100 б.п. в октябре. В сентябре динамика роста инфляции ускорилась еще сильнее – до 1,1% м/м на фоне увеличения стоимости непродовольственных товаров. Теперь риски указывают на то, что НБК может повысить ставку более чем на 100 б.п.

Главный риск – внутренний перегрев

Источниками инфляционного всплеска в сентябре стали непродовольственные товары, цены на которые выросли на 1,5% м/м (и на 10,8% г/г после 9,8% в августе).

Повысился и темп роста цен на продукты – с 11,7% до 12,7% г/г, хотя месячный прирост (0,9% м/м) был ниже, чем в непродовольственном сегменте. Цены на продовольствие оставались выше сезонных тенденций, вероятно, под влиянием слабого тенге и повышенного спроса.

Инфляционная составляющая в услугах, где продолжаются существенные и устойчивые повышения тарифов на коммунальные услуги, сохранилась на уровне 15,3% г/г и 1% м/м (против 1,4% м/м в августе). Тарифы на коммунальные услуги и топливо остаются ключевым фактором: в сентябре бензин прибавил 3,5% м/м (после +2,4% в августе), электроэнергия – 2,4% (после +4,5%), канализация – 1,7%.

"Как справедливо подчеркивает JPM, ускорение цен в непродовольственном сегменте отражает внутренний перегрев, а не валютный эффект. Главный источник избыточного спроса – это потребительское кредитование, которое подпитывает рост занятости и импорта, формируя устойчивый спрос на валюту и усиливая давление на инфляцию". Эльдар Шамсутдинов

Нацбанк на пороге серьезного решения

Регулятор сталкивается с крайне сложной макроэкономической ситуацией. Учитывая, что в сентябре инфляционная динамика достигла 1,1% м/м, риски указывают на то, что регулятор может повысить ставку более чем на 100 базисных пунктов.

Аналитики отмечают, что вероятность большего ужесточения невысока. По их мнению, повышение ставки на 150 или даже 200 б.п. стало бы чересчур сильным сигналом НБРК по стабилизации инфляционных процессов. На первом этапе, по оценкам экспертов, достаточно будет 100 базисных пунктов.

Как менялась базовая ставка в Казахстане за 10 лет

Монетарная политика Нацбанка с 2015 по 2025 год прошла путь от резкого ужесточения до циклов борьбы с устойчивой инфляцией.

В период 2015-2016 годов ставка достигла исторического пика в 17,0% на фоне девальвации и высокой неопределенности; за этим последовал длительный период смягчения, в ходе которого ставка плавно снижалась до 9,0% к середине 2018-2020 годов.

Новый, агрессивный цикл повышения начался в середине 2021 года и ускорился в 2022 году (подскочив до 13,5% в феврале), достигнув второго пика в 16,75% к декабрю 2022 года для сдерживания рекордной инфляции.

После краткого, осторожного снижения в 2023-2024 годах (до 14,25%) НБРК был вынужден вновь вернуться к жесткой политике, установив в марте 2025 года ставку на уровне 16,50%.

