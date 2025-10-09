#АЭС в Казахстане
Финансы

Определены критерии торгов ценными бумагами с 2026 года

Постановлением правительства РК от 2 октября 2025 года определены критерии осуществления торгов ценными бумагами на бирже, сообщает Zakon.kz.

Так, при осуществлении торгов ценными бумагами на бирже (за исключением паев паевых инвестиционных фондов и долговых ценных бумаг) одновременно соблюдаются следующие критерии:

  • объем исполненных сделок с ценными бумагами на биржах, функционирующих на территории РК, составляет не менее 25 миллионов тенге в календарный месяц;
  • количество исполненных сделок с ценными бумагами на биржах, функционирующих на территории РК, составляет не менее 50 сделок в календарный месяц;
  • размещение ценных бумаг путем проведения IPO (Initial Public Offering) либо SPO (Secondary Public Offering) или количество ценных бумаг, находящихся в свободном обращении, составляет не менее 10% от общего количества размещенных ценных бумаг за вычетом выкупленных эмитентом.

При осуществлении торгов паями паевых инвестиционных фондов на биржах, функционирующих на территории республики, одновременно соблюдаются следующие критерии по исполненным сделкам с ценными бумагами:

  • объем сделок с паями паевых инвестиционных фондов составляет не менее 20 миллионов тенге в календарный месяц;
  • количество сделок с паями паевых инвестиционных фондов составляет не менее 10 сделок в календарный месяц.

Указывается, что при осуществлении торгов долговыми ценными бумагами в пределах одного выпуска на биржах, функционирующих на территории РК, для целей применения подпункта 7 статьи 681 Налогового кодекса РК соблюдается критерий по объему размещенных методом открытых торгов и находящихся в обращении долговых ценных бумаг данного выпуска, который составляет не менее 1 миллиарда тенге.

При расчете количества ценных бумаг, находящихся в свободном обращении, из общего количества размещенных ценных бумаг, за вычетом выкупленных эмитентом, исключаются ценные бумаги, которые находятся в собственности:

  • государства;
  • должностных лиц эмитента и их близких родственников;
  • юридических лиц, в которых должностные лица эмитента и их близкие родственники являются крупными акционерами или имеют соответствующую долю в имуществе или являются должностными лицами;
  • юридических лиц, в которых крупные акционеры эмитента и их близкие родственники являются крупными акционерами или имеют соответствующую долю в имуществе или являются должностными лицами;
  • дочерних организаций эмитента и дочерних организаций крупного акционера эмитента;
  • лиц, каждому из которых принадлежат данные ценные бумаги, в количестве, составляющем 10% и более от общего количества размещенных ценных бумаг этого эмитента за вычетом выкупленных эмитентом.

АО "Казахстанская фондовая биржа" и "Биржа Международного финансового центра "Астана" предписано ежемесячно, не позднее 15 числа, следующего за отчетным месяцем, размещать на своих интернет-ресурсах информацию о ценных бумагах, соответствующих указанным критериям.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

При этом ранее действовавшие критерии осуществления торгов ценными бумагами утрачивают силу.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
