Курс доллара опустился на торгах ниже 540 тенге

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 10 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 539,06 тенге, снизившись на 2,45 тенге.

Курс рубля снизился до 6,63 тенге (-0,02).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,86 тенге (-0,03).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539,7-542,7 тенге, евро – по 622,5-626,5 тенге, рубли – по 6,55-6,67.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 10 октября.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) цена барреля нефти марки Brent, снизилась на 0,18 доллара и составила 65,04 доллара.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,13 доллара – до 61,38 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 541,54 тенге, евро – 629,16 тенге, рубля – 6,64 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 октября, можно здесь.