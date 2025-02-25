Доллар снова опустился ниже 500 тенге на торгах 25 февраля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 498,69 тенге, снизившись на 3,46 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 68,61 тенге (-0,93).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 499,1-502,1 тенге, евро – по 522-526, 5 тенге, рубли – по 5,61-5,75 тенге.
Мировые цены на нефти растут на торгах 25 февраля.
Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,26%, до 74,50 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 0,38%, до 70,97 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 502,89 тенге, евро – 527,03 тенге, рубля – 5,71 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 25 февраля, можно здесь.