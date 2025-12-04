Курс доллара опустился ниже 500 тенге на торгах 4 декабря
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 499,65 тенге, снизившись еще на 3,98 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,48 тенге (-0,02).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,67 тенге (-0,97).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 501,3-503,9 тенге, евро – по 582,7-587,4 тенге, рубли – по 6,43-6,55.
Мировые цены на нефть растут на торгах 4 декабря.
Так, цена на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросла на 0,3%, до 62,83 доллара за баррель.
WTI с поставкой в январе подорожала на 0,4%, до $59,18/ за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 503,89 тенге, евро – 587,54 тенге, рубля – 6,48 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 декабря, можно здесь.