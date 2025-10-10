Курсы валют на выходные дни: 11 и 12 октября
Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 10 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,93 тенге, снизившись на 2,58 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 623,89 тенге (-5,41).
Курс рубля снизился до 6,64 тенге (-0,01).
Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,86 тенге (-0,03).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 540,1-543,1 тенге, евро – по 623-627 тенге, рубли – по 6,55-6,67.
Утром 10 октября Национальный банк установил курс доллара в 541,54 тенге, евро – 629,16 тенге, рубля – 6,64 тенге.
