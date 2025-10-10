#АЭС в Казахстане
Новости спорта
+14°
$
541.54
629.16
6.64
Новости спорта
+14°
$
541.54
629.16
6.64
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 11 и 12 октября

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 17:09 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 10 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,93 тенге, снизившись на 2,58 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 623,89 тенге (-5,41).

Курс рубля снизился до 6,64 тенге (-0,01).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,86 тенге (-0,03).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 540,1-543,1 тенге, евро – по 623-627 тенге, рубли – по 6,55-6,67.

Утром 10 октября Национальный банк установил курс доллара в 541,54 тенге, евро – 629,16 тенге, рубля – 6,64 тенге.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
