Курсы валют на выходные дни: 11 и 12 октября

Фото: pexels

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 10 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,93 тенге, снизившись на 2,58 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 623,89 тенге (-5,41). Курс рубля снизился до 6,64 тенге (-0,01). Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,86 тенге (-0,03). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 540,1-543,1 тенге, евро – по 623-627 тенге, рубли – по 6,55-6,67. Утром 10 октября Национальный банк установил курс доллара в 541,54 тенге, евро – 629,16 тенге, рубля – 6,64 тенге.

