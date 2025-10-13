Рост цен: что делать и кто виноват?

Нацбанк ранее повысил базовую ставку, объяснив решение ростом инфляции. Финрегулятор назвал ключевые причины роста инфляции – от подорожания продуктов до ослабления тенге. Какие дальнейшие прогнозы и чего ожидать – читайте на Zakon.kz.

10 октября Нацбанк объявил о новом повышении базовой ставки – до 18%. Вот как объясняет свое решение регулятор:

"Рост инфляции зафиксирован по всем основным метрикам. Годовая инфляция в сентябре ускорилась до 12,9% (в августе – 12,2%), превысив прогноз Нацбанка. Наибольший вклад в инфляцию по-прежнему вносит продовольственная компонента (рост на 12,7%). Опережающими темпами дорожают отдельные категории продовольствия, что обусловлено в том числе ростом издержек производства и стоимости импорта. Сервисная инфляция также сохраняет значимый вклад (15,3%) как за счет удорожания регулируемых услуг (30,4%), так и ряда рыночных. Ускоряется непродовольственная инфляция (10,8%), на фоне продолжения мер по либерализации рынка ГСМ цены на топливо за год выросли на 11,9%".

Также среди ключевых причин роста инфляции регулятор называет повышенные инфляционные ожидания населения, проинфляционное действие налоговой реформы и планируемого повышения НДС, ослабление курса тенге и внешнее инфляционное давление, прежде всего – со стороны мировых продовольственных рынков, так как за последние годы в мире фиксируется рекордный рост цен на мясо и растительные масла.

Резюмируем: на вопрос "что делать" Нацбанк отвечает повышением ставки, что должно, соответственно, повысить накопительные настроения населения и охладить спрос. А на вопрос "кто виноват" ответ прост: в первую очередь еда. Увы, никакой рост цен не изменит того, что населению придется питаться. Напомним: по последним данным, казахстанцы направляли на продовольственные товары уже 52% всех своих потребительских расходов.

Рассмотрим инфляцию под лупой и разберемся детально в том, что же влияет на общий уровень удорожания в стране. По данным Бюро национальной статистики, наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5 процентных пунктов), жилищные услуги (1,9 процентных пункта) и здравоохранение (1,5 процентных пункта). То есть, грубо говоря, две трети, или 8,5% из 12,9%, составляющих уровень инфляции, – это еда, коммуналка и траты на лечение. При таком раскладе деваться казахстанцам некуда: это не те расходы, которых можно избежать, перейдя в режим экономии. Питание, коммунальные блага и здоровье – базовые потребности населения.

Также отметим, что непродовольственные товары в целом росли ниже уровня инфляции, а какой-то ощутимый вклад внесли те из них, которые также можно отнести к самым необходимым: почти 1 процентный пункт добавили к инфляции одежда и обувь. То есть среди непродовольственных товаров на инфляцию оказывают влияние не предметы роскоши, дорогая техника, или, скажем, топовые смартфоны, а необходимые предметы гардероба. Еще момент: кутить в плане питания население тоже явно не спешит – вклад гостиниц и ресторанов в инфляцию составил всего 0,2 процентных пункта. В общем, по всем фронтам никакого шика, только самое необходимое. В соцсетях влияние на рост цен также приписывают развитию электронной коммерции и системы рассрочек. Однако по факту дорожают обычные базовые товары и услуги.

По графику, приведенному ниже, видно, что основной вклад в инфляцию, вносимый именно продуктами питания и безалкогольными напитками, – привычная ситуация, а не какое-то новое явление.

Фото: Бюро национальной статистики РК