Рост цен: что делать и кто виноват?
10 октября Нацбанк объявил о новом повышении базовой ставки – до 18%. Вот как объясняет свое решение регулятор:
"Рост инфляции зафиксирован по всем основным метрикам. Годовая инфляция в сентябре ускорилась до 12,9% (в августе – 12,2%), превысив прогноз Нацбанка. Наибольший вклад в инфляцию по-прежнему вносит продовольственная компонента (рост на 12,7%). Опережающими темпами дорожают отдельные категории продовольствия, что обусловлено в том числе ростом издержек производства и стоимости импорта. Сервисная инфляция также сохраняет значимый вклад (15,3%) как за счет удорожания регулируемых услуг (30,4%), так и ряда рыночных. Ускоряется непродовольственная инфляция (10,8%), на фоне продолжения мер по либерализации рынка ГСМ цены на топливо за год выросли на 11,9%".
Также среди ключевых причин роста инфляции регулятор называет повышенные инфляционные ожидания населения, проинфляционное действие налоговой реформы и планируемого повышения НДС, ослабление курса тенге и внешнее инфляционное давление, прежде всего – со стороны мировых продовольственных рынков, так как за последние годы в мире фиксируется рекордный рост цен на мясо и растительные масла.
Резюмируем: на вопрос "что делать" Нацбанк отвечает повышением ставки, что должно, соответственно, повысить накопительные настроения населения и охладить спрос. А на вопрос "кто виноват" ответ прост: в первую очередь еда. Увы, никакой рост цен не изменит того, что населению придется питаться. Напомним: по последним данным, казахстанцы направляли на продовольственные товары уже 52% всех своих потребительских расходов.
Рассмотрим инфляцию под лупой и разберемся детально в том, что же влияет на общий уровень удорожания в стране. По данным Бюро национальной статистики, наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5 процентных пунктов), жилищные услуги (1,9 процентных пункта) и здравоохранение (1,5 процентных пункта). То есть, грубо говоря, две трети, или 8,5% из 12,9%, составляющих уровень инфляции, – это еда, коммуналка и траты на лечение. При таком раскладе деваться казахстанцам некуда: это не те расходы, которых можно избежать, перейдя в режим экономии. Питание, коммунальные блага и здоровье – базовые потребности населения.
Также отметим, что непродовольственные товары в целом росли ниже уровня инфляции, а какой-то ощутимый вклад внесли те из них, которые также можно отнести к самым необходимым: почти 1 процентный пункт добавили к инфляции одежда и обувь. То есть среди непродовольственных товаров на инфляцию оказывают влияние не предметы роскоши, дорогая техника, или, скажем, топовые смартфоны, а необходимые предметы гардероба. Еще момент: кутить в плане питания население тоже явно не спешит – вклад гостиниц и ресторанов в инфляцию составил всего 0,2 процентных пункта. В общем, по всем фронтам никакого шика, только самое необходимое. В соцсетях влияние на рост цен также приписывают развитию электронной коммерции и системы рассрочек. Однако по факту дорожают обычные базовые товары и услуги.
По графику, приведенному ниже, видно, что основной вклад в инфляцию, вносимый именно продуктами питания и безалкогольными напитками, – привычная ситуация, а не какое-то новое явление.
Фото: Бюро национальной статистики РК
Если говорить про внешнее давление цен, то речь опять-таки о еде. Нацбанк не напрасно упомянул рекордное удорожание мяса и масел в мире – эти данные подтверждает и ФАО ООН: в сентябре значение индекса цен на мясо ФАО выросло на 0,7% по сравнению с пересмотренным августовским показателем и достигло нового рекордного уровня, увеличившись на 6,6% по сравнению с предыдущим годом. Такой рост объясняется повышением мировых цен на говядину и баранину, причем стоимость говядины – самого популярного у казахстанцев мяса – достигла исторического максимума.
Какие выводы можно сделать? Осторожные. Нацбанк указывает, что прогнозы профессиональных участников рынка по росту цен увеличились на 2025 год с 11,3% до 12%, а на 2026 год – с 9,5% до 10%, а инфляционные ожидания населения на год вперед составили 13,2%, и в ответах респондентов сохраняется высокий уровень неопределенности.
Цены на жилищно-коммунальные услуги продолжат расти: в стране работает программа "Тариф в обмен на инвестиции" и запущен Нацпроект "Модернизация энергетического и коммунального секторов", которые этот момент четко прописывают.
Казахстан пока не снабжает себя полностью продовольствием (об этом президент Токаев упоминал в своем обращении, назвав ситуацию "постыдной"), а значит, страна будет зависеть от импортеров и их цен.
Ну и наконец нельзя забывать о высокой инфляции в России, которая является ключевым торговым партнером РК по ЕАЭС, о нестабильности курса нацвалюты и в целом о сложной ситуации в мире, о прерывании логистических цепочек, серии тяжелых и затяжных военных конфликтов, которые подрывают мировую экономику, бьют по нашим партнерам и косвенно – по нам.
Так что остается придерживаться сдержанного покупательского поведения, пользоваться высокой базовой ставкой для эффективного накопления средств на депозитах и дожидаться лучших времен.