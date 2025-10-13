2,7 триллиона в "бумагах": страхование Казахстана готовится к проверке рисками

Страховой сектор РК, включающий 25 организаций (из них 10 – по страхованию жизни), демонстрирует впечатляющий рост и сталкивается с растущим давлением рисков, сообщает Zakon.kz.

Cтавка на финансовые инструменты

Совокупные активы страховых (перестраховочных) организаций, по данным АРРФР, достигли на 1 сентября 2025 года 3,7 трлн тенге. С начала года активы выросли на внушительные 17,8% (за август – на 2,9%). Основной источник роста – доходы от страховой деятельности и, что особенно важно, инвестиции в ценные бумаги.

При этом 73,1% активов, или 2,7 трлн тенге, вложено в ценные бумаги. Доля денежных средств и вкладов в банках составляет 6,9% (254 млрд тенге), а страховая дебиторская задолженность – 4,6% (169 млрд тенге).

Рост с запасом

Обязательства страховщиков растут следом за активами, увеличившись на 19,2% с начала года, до 2,6 трлн тенге. Одновременно с этим собственный капитал за август вырос на 3,7%, достигнув 1,1 трлн тенге (прирост с начала года – 14,4%). Рост капитала обеспечен, прежде всего, высокой чистой прибылью, которая за август составила 33,5 млрд тенге, а с начала года – 188,6 млрд тенге. Такая прибыльность обеспечивает финансовую устойчивость сектора.

Жизнь и имущество

Рынок демонстрирует расширение охвата: с начала года заключено 17,2 млн договоров страхования – на 16,2% больше, чем в 2024 году. Главным стимулом стал сегмент страхования жизни (рост числа договоров на 107,9%).

Общий объем собранных страховых премий за 8 месяцев достиг 1,1 трлн тенге (+14,9% год к году). Основной вклад в этот рост внесли:

Добровольное личное страхование. Премии составили 542,2 млрд тенге (+15,2%). Здесь лидируют премии по пенсионному аннуитетному страхованию (+10,9%, до 227,5 млрд тенге) и страхованию жизни (+19,3%, до 160,3 млрд тенге).

Премии составили 542,2 млрд тенге (+15,2%). Здесь лидируют премии по пенсионному аннуитетному страхованию (+10,9%, до 227,5 млрд тенге) и страхованию жизни (+19,3%, до 160,3 млрд тенге). Добровольное имущественное страхование. Премии выросли на 19,1%, до 387,9 млрд тенге. Сектор стимулировался резким увеличением премий по страхованию от прочих финансовых убытков (+91,0%) и страхованию имущества от ущерба (+14,7%).

По обязательному страхованию собрано 180,1 млрд тенге (+5,9%), где ключевой рост показало ОСГПО владельцев транспортных средств (+19,3%, до 68,4 млрд тенге).

Главный вызов

Самый важный показатель для страхования – резкий рост выплат. За 8 месяцев выплачено 282,0 млрд тенге, что на 39,0% больше, чем годом ранее.

Почти двукратный рост выплат пришелся на добровольное имущественное страхование (+59,7%, до 92,0 млрд тенге). Этот скачок выплат опережает рост премий и ставит перед компаниями задачу как ужесточения андеррайтинга (процесса оценки рисков), так и возможного пересмотра тарифов.

Интеграция в экономику: пример Франции

Несмотря на такую хорошую динамику, казахстанский страховой рынок катастрофически далек от уровня интеграции, достигнутого в развитых странах.

Коэффициент проникновения страхования (отношение страховых премий к ВВП) в таких странах, как Швейцария (около 12%), Великобритания (около 11%) и Франция (около 9%), демонстрирует тесную связь сектора с национальной экономикой.

Вот, например, какую роль играет страховой сектор во Франции.

К 2024 году общий объем инвестиций французских страховщиков вырос на 2,4%, достигнув 2,609 трлн евро! Почти две трети этого колоссального капитала направлено в частный бизнес и стратегические активы:

акции: 24%

облигации: 34%

недвижимость: 5%.

Еще 618 млрд евро (24% от общего объема) инвестированы в государственные ценные бумаги.

За последние 20 лет страховщики значительно увеличили свою поддержку корпоративного сектора: доля инвестиций в компании выросла на 12 процентных пунктов.

Инвестиции носят целевой характер: сектор вложил 20 млрд евро в оборонный сектор и почти 16 млрд евро – в государственные программы поддержки французской экономики.

В Казахстане же, где страховые активы составляют всего около 5,93 миллиарда евро (то есть в 440 раз меньше показателя Франции), 73,1% активов также размещено в ценных бумагах. Теперь рынку необходимо перейти от роли пассивного инвестора в ликвидные бумаги к активному игроку, прямо финансирующему реальный сектор и инфраструктуру.