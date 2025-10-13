В Казахстане будут отслеживать валютные сделки свыше 50 тысяч долларов

Фото: Zakon.kz

Подготовлен проект приказа министра финансов "Об установлении Правил взаимодействия органов государственных доходов и Национального банка РК по предоставлению информации и сведений по валютным операциям", сообщает Zakon.kz.

Проект устанавливает правила взаимодействия органов государственных доходов и Национального банка РК по предоставлению информации о валютных операциях свыше 50 000 долларов, включая бестоварные сделки, доходы нерезидентов и операции участников Международного финансового центра "Астана". Цель проекта – принятие единых правил обмена информацией между Национальным банком и органами государственных доходов. "Данный проект обеспечит своевременный доступ органов государственных доходов к информации о крупных валютных операциях, повышению эффективности выявления случаев незаконного вывода капитала, снижение рисков осуществления фиктивных операций", – отмечают в Минфине. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 октября.

