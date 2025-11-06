#Народный юрист
Право

Налоговые проверки: утверждены новые правила

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 10:54 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра финансов утверждены Правила и основания принятия решения органом государственных доходов о проведении налоговой проверки, а также Правила вынесения органом государственных доходов решения о проведении хронометражного обследования, сообщает Zakon.kz.

Так, решение органа государственных доходов о проведении налоговой проверки выносится органами государственных доходов в пределах установленных полномочий налоговым законодательством РК:

  • Комитета государственных доходов МФ РК;
  • департаментов государственных доходов Комитета по областям, городам республиканского значения и столице;
  • управлений государственных доходов Департамента по районам, городам и районам в городах.

Комитетом принятие решения о проведении налоговой проверки осуществляется при выявлении (установлении) нарушений налогового и иного законодательства республики по следующим основаниям и вопросам:

  • обращения налогоплательщиков и информации центральных государственных органов РК;
  • за ранее проверенный период, за исключением поступивших заявлений, требований, жалоб налогоплательщика (налогового агента) и постановлений, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РК;
  • неисполнение мотивированного решения по мониторингу крупных налогоплательщиков;
  • несогласие с мотивированным решением по горизонтальному мониторингу по вопросам исполнения налогового обязательства или неисполнение такого решения;
  • несоблюдение требований законодательства республики о государственном регулировании производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров, а также оборота авиационного топлива, биотоплива, мазута;
  • трансфертного ценообразования;
  • минимизация налоговых рисков;
  • правомерности применения положений международных договоров.

Департаментом принятие решения о проведении налоговой проверки осуществляется по следующим основаниям и вопросам:

  • обращения налогоплательщиков и информации областных и приравненных к ним (городам республиканского значения) государственных органов РК;
  • определение налогового обязательства по взаиморасчетам с налогоплательщиком (налогоплательщиками), в отношении которого (которых) проводится досудебное расследование по факту совершения действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;
  • определение налогового обязательства по взаиморасчетам с налогоплательщиком (налогоплательщиками), в отношении которого (которых) органом государственных доходов применено приостановление выписки электронных счетов-фактур;
  • подтверждение фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг;
  • подтверждение наличия нарушений, указанных в уведомлении о расхождениях, выявленных по результатам камерального контроля;
  • получение сведений по расходованию денег или иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, в отдельных случаях.

Управлением принятие решения о проведении налоговой проверки осуществляется по следующим основаниям и вопросам:

  • обращения налогоплательщиков и информации районных (городских) государственных органов РК;
  • наличие товарно-транспортных накладных на импортируемые и перемещаемые между государствами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товары и соответствие наименования товаров сведениям, указанным в товарно-транспортных накладных;
  • наличие сопроводительных накладных на товары и соответствие наименования, количества (объема) товаров сведениям, указанным в сопроводительных накладных на товары:

- при перемещении, реализации или отгрузке товаров по территории РК, в том числе осуществляемых международными автомобильными перевозками между государствами – членами ЕАЭС;

- при ввозе товаров на территорию РК с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и государств – членов ЕАЭС;

- при вывозе товаров с территории РК на территорию государств, не являющихся членами ЕАЭС, и государств – членов ЕАЭС;

  • подтверждение наличия остатков товаров, включенных в перечень товаров, к которым применяются пониженные ставки таможенных пошлин в связи с присоединением Казахстана к Всемирной торговой организации;
  • наличие документов, предусмотренных нормативными правовыми актами РК, принятыми в реализацию международных договоров при вывозе товаров с территории Республики Казахстан на территорию государств – членов ЕАЭС и соответствия товаров сведениям, указанным в документах;
  • наличие и подлинность на товаре средств идентификации по товарам, подлежащим обязательной маркировке в соответствии с международными договорами, ратифицированными РК, или законодательством республики;
  • наличие и подлинность средств идентификации и учетно-контрольных марок;
  • наличие лицензии;
  • постановка на регистрационный учет в органах государственных доходов;
  • соблюдение порядка выписки электронных счетов-фактур;
  • соблюдение требований налоговой регистрации;
  • соблюдение порядка применения контрольно-кассовых машин или трехкомпонентной интегрированной системы;
  • наличие контрольно-кассовых машин и (или) трехкомпонентной интегрированной системы;
  • наличие оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек;
  • соблюдение законодательства РК о разрешениях и уведомлениях и условий производства, хранения и реализации отдельных видов подакцизных товаров.

До вынесения решения о проведении налоговой проверки:

органами государственных доходов по обращениям налогоплательщиков и информациям государственных органов осуществляется:

  • анализ (сверка) данных налоговой отчетности, представленной налогоплательщиками, сведений, полученных от центральных уполномоченных государственных и правоохранительных органов, организаций, уполномоченных лиц, а также сведений, указанных в требовании и запросе инициатора проверки на предмет подтверждения нарушений налогового законодательства;
  • в случаях неподтверждения нарушений – направление обоснованного ответа в адрес инициатора проверки;
  • в случаях подтверждения нарушений налогового законодательства принятие решения органа государственных доходов осуществляется путем:
  • вынесения и направления Комитетом решения о проведении налоговой проверки для его исполнения в Департаменты с необходимостью проведения процедуры заслушивания, предусмотренной статьей 73 АППК;
  • вынесения Департаментами и Управлениями решения о проведении налоговой проверки в пределах установленных полномочий и по территориальности инициатора проверки с необходимостью проведения процедуры заслушивания, предусмотренной статьей 73 АППК.

Комитетом в отношении следующих налогоплательщиков формируются списки с направлением их в Департаменты:

  • представивших дополнительные декларации за ранее проверенный период;
  • имевших взаиморасчеты с налогоплательщиком (налогоплательщиками), в отношении которого (которых) проводится досудебное расследование по факту совершения действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;
  • имевших взаиморасчеты с налогоплательщиком (налогоплательщиками), в отношении которого органом государственных доходов применено приостановление выписки электронных счетов-фактур;
  • по которым требуется подтверждение фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг;
  • по которым требуется подтверждение наличия нарушений, указанных в уведомлении о расхождениях, выявленных по результатам камерального контроля, за исключением уведомлений по вопросам исполнения налоговых обязательств по подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с доходов нерезидентов и налогу на добавленную стоимость по обороту по приобретению работ, услуг от нерезидента;
  • по которым получены сведения по расходованию денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, в отдельных случаях.

Департаменты по полученным спискам налогоплательщиков и в отношении налогоплательщиков, по которым требуется подтверждение наличия нарушений, указанных в уведомлении по вопросам исполнения налоговых обязательств по подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с доходов нерезидентов, и налогу на добавленную стоимость по обороту по приобретению работ, услуг от нерезидента проводят процедуру заслушивания согласно статье 73 АППК или поручают его проведение Управлениям. При этом в отношении налогоплательщиков, не устранивших выявленные отклонения, Департаменты выносят решения о проведении налоговой проверки.

Комитет в отношении налогоплательщика, по которому в качестве меры минимизации налогового риска предусмотрено проведение налогового контроля:

  • формирует списки, в том числе с учетом сведений, учитываемых Комитетом при принятии решения о проведении налоговой проверки, с вынесением решения о проведении налоговой проверки;
  • направляет в Департаменты для их исполнения в течение двух календарных дней.

Департаменты выносят предписания для проведения налоговой проверки без проведения процедуры заслушивания.

Комитет выносит решение о проведении налоговой проверки, с направлением в Департамент для его исполнения с учетом положений по проведению процедуры заслушивания в отношении налогоплательщика, в случаях:

  • отклонения цены сделки от рыночной цены или условий сделки от рыночных условий, а также на основании информации о фактах применения трансфертных цен, полученных от государственных органов и отсутствия источников информации по рыночным ценам;
  • несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров, а также оборота авиационного топлива, биотоплива, мазута;
  • неисполнения мотивированного решения по мониторингу крупных налогоплательщиков; несогласия с мотивированным решением по горизонтальному мониторингу по вопросам исполнения налогового обязательства или неисполнения такого решения;
  • правомерности применения положений международных договоров.

Органом государственных доходов при принятии решения о проведении:

  • комплексной налоговой проверки – осуществляется проверка по вопросу исполнения налогового обязательства по всем видам налогов и платежей в бюджет, социальных платежей;
  • тематической налоговой проверки – осуществляется проверка по вопросу исполнения налогового обязательства по отдельным видам налогов или платежей в бюджет.

Приказ вводится в действие 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
