Налоговые проверки: утверждены новые правила

Приказом и.о. министра финансов утверждены Правила и основания принятия решения органом государственных доходов о проведении налоговой проверки, а также Правила вынесения органом государственных доходов решения о проведении хронометражного обследования, сообщает Zakon.kz.

Так, решение органа государственных доходов о проведении налоговой проверки выносится органами государственных доходов в пределах установленных полномочий налоговым законодательством РК:

Комитета государственных доходов МФ РК;

департаментов государственных доходов Комитета по областям, городам республиканского значения и столице;

управлений государственных доходов Департамента по районам, городам и районам в городах.

Комитетом принятие решения о проведении налоговой проверки осуществляется при выявлении (установлении) нарушений налогового и иного законодательства республики по следующим основаниям и вопросам:

обращения налогоплательщиков и информации центральных государственных органов РК;

за ранее проверенный период, за исключением поступивших заявлений, требований, жалоб налогоплательщика (налогового агента) и постановлений, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РК;

неисполнение мотивированного решения по мониторингу крупных налогоплательщиков;

несогласие с мотивированным решением по горизонтальному мониторингу по вопросам исполнения налогового обязательства или неисполнение такого решения;

несоблюдение требований законодательства республики о государственном регулировании производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров, а также оборота авиационного топлива, биотоплива, мазута;

трансфертного ценообразования;

минимизация налоговых рисков;

правомерности применения положений международных договоров.

Департаментом принятие решения о проведении налоговой проверки осуществляется по следующим основаниям и вопросам:

обращения налогоплательщиков и информации областных и приравненных к ним (городам республиканского значения) государственных органов РК;

определение налогового обязательства по взаиморасчетам с налогоплательщиком (налогоплательщиками), в отношении которого (которых) проводится досудебное расследование по факту совершения действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;

определение налогового обязательства по взаиморасчетам с налогоплательщиком (налогоплательщиками), в отношении которого (которых) органом государственных доходов применено приостановление выписки электронных счетов-фактур;

подтверждение фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг;

подтверждение наличия нарушений, указанных в уведомлении о расхождениях, выявленных по результатам камерального контроля;

получение сведений по расходованию денег или иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, в отдельных случаях.

Управлением принятие решения о проведении налоговой проверки осуществляется по следующим основаниям и вопросам:

обращения налогоплательщиков и информации районных (городских) государственных органов РК;

наличие товарно-транспортных накладных на импортируемые и перемещаемые между государствами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товары и соответствие наименования товаров сведениям, указанным в товарно-транспортных накладных;

наличие сопроводительных накладных на товары и соответствие наименования, количества (объема) товаров сведениям, указанным в сопроводительных накладных на товары:

- при перемещении, реализации или отгрузке товаров по территории РК, в том числе осуществляемых международными автомобильными перевозками между государствами – членами ЕАЭС;

- при ввозе товаров на территорию РК с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и государств – членов ЕАЭС;

- при вывозе товаров с территории РК на территорию государств, не являющихся членами ЕАЭС, и государств – членов ЕАЭС;

подтверждение наличия остатков товаров, включенных в перечень товаров, к которым применяются пониженные ставки таможенных пошлин в связи с присоединением Казахстана к Всемирной торговой организации;

наличие документов, предусмотренных нормативными правовыми актами РК, принятыми в реализацию международных договоров при вывозе товаров с территории Республики Казахстан на территорию государств – членов ЕАЭС и соответствия товаров сведениям, указанным в документах;

наличие и подлинность на товаре средств идентификации по товарам, подлежащим обязательной маркировке в соответствии с международными договорами, ратифицированными РК, или законодательством республики;

наличие и подлинность средств идентификации и учетно-контрольных марок;

наличие лицензии;

постановка на регистрационный учет в органах государственных доходов;

соблюдение порядка выписки электронных счетов-фактур;

соблюдение требований налоговой регистрации;

соблюдение порядка применения контрольно-кассовых машин или трехкомпонентной интегрированной системы;

наличие контрольно-кассовых машин и (или) трехкомпонентной интегрированной системы;

наличие оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек;

соблюдение законодательства РК о разрешениях и уведомлениях и условий производства, хранения и реализации отдельных видов подакцизных товаров.

До вынесения решения о проведении налоговой проверки:

органами государственных доходов по обращениям налогоплательщиков и информациям государственных органов осуществляется:

анализ (сверка) данных налоговой отчетности, представленной налогоплательщиками, сведений, полученных от центральных уполномоченных государственных и правоохранительных органов, организаций, уполномоченных лиц, а также сведений, указанных в требовании и запросе инициатора проверки на предмет подтверждения нарушений налогового законодательства;

в случаях неподтверждения нарушений – направление обоснованного ответа в адрес инициатора проверки;

в случаях подтверждения нарушений налогового законодательства принятие решения органа государственных доходов осуществляется путем:

вынесения и направления Комитетом решения о проведении налоговой проверки для его исполнения в Департаменты с необходимостью проведения процедуры заслушивания, предусмотренной статьей 73 АППК;

вынесения Департаментами и Управлениями решения о проведении налоговой проверки в пределах установленных полномочий и по территориальности инициатора проверки с необходимостью проведения процедуры заслушивания, предусмотренной статьей 73 АППК.

Комитетом в отношении следующих налогоплательщиков формируются списки с направлением их в Департаменты:

представивших дополнительные декларации за ранее проверенный период;

имевших взаиморасчеты с налогоплательщиком (налогоплательщиками), в отношении которого (которых) проводится досудебное расследование по факту совершения действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;

имевших взаиморасчеты с налогоплательщиком (налогоплательщиками), в отношении которого органом государственных доходов применено приостановление выписки электронных счетов-фактур;

по которым требуется подтверждение фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг;

по которым требуется подтверждение наличия нарушений, указанных в уведомлении о расхождениях, выявленных по результатам камерального контроля, за исключением уведомлений по вопросам исполнения налоговых обязательств по подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с доходов нерезидентов и налогу на добавленную стоимость по обороту по приобретению работ, услуг от нерезидента;

по которым получены сведения по расходованию денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, в отдельных случаях.

Департаменты по полученным спискам налогоплательщиков и в отношении налогоплательщиков, по которым требуется подтверждение наличия нарушений, указанных в уведомлении по вопросам исполнения налоговых обязательств по подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с доходов нерезидентов, и налогу на добавленную стоимость по обороту по приобретению работ, услуг от нерезидента проводят процедуру заслушивания согласно статье 73 АППК или поручают его проведение Управлениям. При этом в отношении налогоплательщиков, не устранивших выявленные отклонения, Департаменты выносят решения о проведении налоговой проверки.

Комитет в отношении налогоплательщика, по которому в качестве меры минимизации налогового риска предусмотрено проведение налогового контроля:

формирует списки, в том числе с учетом сведений, учитываемых Комитетом при принятии решения о проведении налоговой проверки, с вынесением решения о проведении налоговой проверки;

направляет в Департаменты для их исполнения в течение двух календарных дней.

Департаменты выносят предписания для проведения налоговой проверки без проведения процедуры заслушивания.

Комитет выносит решение о проведении налоговой проверки, с направлением в Департамент для его исполнения с учетом положений по проведению процедуры заслушивания в отношении налогоплательщика, в случаях:

отклонения цены сделки от рыночной цены или условий сделки от рыночных условий, а также на основании информации о фактах применения трансфертных цен, полученных от государственных органов и отсутствия источников информации по рыночным ценам;

несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров, а также оборота авиационного топлива, биотоплива, мазута;

неисполнения мотивированного решения по мониторингу крупных налогоплательщиков; несогласия с мотивированным решением по горизонтальному мониторингу по вопросам исполнения налогового обязательства или неисполнения такого решения;

правомерности применения положений международных договоров.

Органом государственных доходов при принятии решения о проведении:

комплексной налоговой проверки – осуществляется проверка по вопросу исполнения налогового обязательства по всем видам налогов и платежей в бюджет, социальных платежей;

– осуществляется проверка по вопросу исполнения налогового обязательства по всем видам налогов и платежей в бюджет, социальных платежей; тематической налоговой проверки – осуществляется проверка по вопросу исполнения налогового обязательства по отдельным видам налогов или платежей в бюджет.

Приказ вводится в действие 1 января 2026 года.