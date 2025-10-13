Курс доллара продолжил снижение на торгах 13 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 537,77 тенге, снизившись еще на 1,16 тенге.
Курс рубля подрос до 6,64 тенге (+0,01).
Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,42 тенге (-0,43).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538,5-541,3 тенге, евро – по 623,5-628 тенге, рубли – по 6,53-6,65.
Мировые цены на нефть растут на торгах 13 октября.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent повысилась на 0,96 доллара и составила 63,69 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,9 доллара – до 59,8 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 539,06 тенге, евро – 623,75 тенге, рубля – 6,63 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 октября, можно здесь.