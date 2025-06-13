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Финансы

Курс доллара продолжил рост на торгах 13 июня

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 15:42 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 13 июня 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 511,92 тенге, поднявшись еще на 0,22 тенге.

Торги по рублю не проводились.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,14 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 513,5-515,9 тенге, евро – по 590-594 тенге, рубли – по 6,35-6,47 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 13 июня.

Так, стоимость барреля нефти марки Brent увеличилась на 7,40%, достигнув отметки 74,49 доллара.

В то же время цена барреля нефти West Texas Intermediate (сокр. WTI) выросла на 7,86% до 73,39 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 511,77 тенге, евро – 593,19 тенге, рубля – 6,41 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 июня, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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