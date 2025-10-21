Новые монеты с бриллиантовой вставкой выпускает Нацбанк Казахстана

Национальный банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты ARǴYMAQ из серии "Культовые животные – тотемы кочевников". Данная монета завершает серию "Культовые животные – тотемы кочевников". Об этом Zakon.kz 21 октября 2025 года заявили в пресс-службе НБК.

Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 22 октября.

О коллекционных монетах ARǴYMAQ

По данным Нацбанка, монета символизирует священного аргымака – одно из главных животных в тюркской культуре, олицетворяющее единство человека и природы. Ее дизайн основан на сочетании натуралистического и трафаретного изображения животного, выполненного в "сакском стиле".

Описание монет ARǴYMAQ номиналом 5000 тенге и 1000 тенге

Монеты изготовлены из серебра с применением технологии золочения и бриллиантовой вставки. Монеты имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.

На лицевой стороне (аверсе) монет в обрамлении национального орнамента размещены год чеканки, номинал, товарный знак Казахстанского монетного двора и надпись, обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. По окружности монеты надпись "QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY•REPUBLIC OF KAZAKHSTAN".

На оборотной стороне (реверсе) монет размещена композиция из натуралистического и трафаретного изображения головы аргымака с бриллиантовой вставкой диаметром 2 мм в монете номиналом 5000 тенге и 1 мм в монете номиналом 1000 тенге, в верхней части – надпись "ARǴYMAQ". По периметру расположен широкий кант с элементами декоративного оформления.

Изображение монеты номиналом 5000 тенге

Фото: nationalbank.kz

Монеты изготовлены:

из серебра 925-й пробы, масса – 25 oz (777,5 гр.), диаметр – 100 мм, вставка из бриллианта диаметром 2 мм, качество изготовления – "proof", номинал – 5000 тенге, тираж – 250 штук;

Изображение монеты номиналом 1000 тенге

Фото: nationalbank.kz

из серебра 925-й пробы, масса – 31,1 гр., диаметр – 38,61 мм, вставка из бриллианта диаметром 1 мм, качество изготовления – "proof", номинал – 1000 тенге, тираж – 4000 штук.

Описание монет ARǴYMAQ номиналом 500 тенге и 200 тенге

Монеты изготовлены из сплава мельхиор MH25 качеством "proof-like" и "brilliant uncirculated". На монете качеством изготовления "proof-like" применена технология золочения.

На лицевой стороне (аверсе) монет в обрамлении национального орнамента размещены год чеканки, номинал, товарный знак Казахстанского монетного двора. По окружности монеты надпись "QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY•REPUBLIC OF KAZAKHSTAN".

На оборотной стороне (реверсе) монет размещена композиция из натуралистического и трафаретного изображения головы аргымака, в верхней части надпись "ARǴYMAQ". По периметру расположен широкий кант с элементами декоративного оформления.

Изображение монеты номиналом 500 тенге

Фото: nationalbank.kz

из сплава мельхиор, масса – 15 гр., диаметр – 33 мм, качество изготовления – "proof-like", номинал – 500 тенге, тираж – 7000 штук;

Изображение монеты номиналом 200 тенге

Фото: nationalbank.kz

из сплава мельхиор, масса – 11,17 гр., диаметр – 31 мм, качество изготовления – "brilliant uncirculated", номинал – 200 тенге, тираж – 15 000 штук.

Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

14 октября 2025 года стало известно, что Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты ÁLIYA MOLDAǴULOVA. 100 JYL из серии "Выдающиеся события и люди".