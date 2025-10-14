Стоимость золота еще раз неожиданно изменилась

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, достигнув 4 182 долларов за тройскую унцию, сообщает Zakon.kz.

Как следует из данных торговой площадки, в 04:06 по казахстанскому времени цена на драгметалл составляла 4 150 долларов за тройскую унцию (+1,97%). По состоянию на 04:59 стоимость золота замедлила рост до 4 146,5 доллара за унцию (+1,88%).

По состоянию на 04:06 стоимость золота замедлила рост и торговалась на уровне 4 138,1 доллара за тройскую унцию (+1.68%).

По данным на 09:22, цена на драгметалл составляла 4 176 долларов за тройскую унцию.

Ранее сообщалось, что курс доллара снова начал расти на торгах 14 октября.