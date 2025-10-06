#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
545.67
636.41
6.57
Финансы

Стоимость золота побила исторические показатели

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 03:59 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила 3 980 долларов за тройскую унцию (примерно 31 г), обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС, по данным на 19:36 по казахстанскому времени, цена драгметалла достигла 3 980,2 доллара за унцию (+1,74%), обновив исторический максимум.

По состоянию на 19:46 стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне 3 982 долларов за тройскую унцию (+1,79%).

В то же время фьючерс на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находился на уровне 48,58 доллара (+0.32%). Ранее ночью стоимость золота обновила исторический максимум, превысив 3 950 долларов за тройскую унцию.

Ранее стало известно, что тенге укрепился по отношению к валютам на торгах 6 октября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Стоимость золота обновила исторический максимум
13:31, 01 сентября 2025
Стоимость золота обновила исторический максимум
Стоимость серебра на бирже побила 13-летний показатель
06:09, 10 июня 2025
Стоимость серебра на бирже побила 13-летний показатель
Цена на золото побила новый рекорд на фоне пошлин Трампа
02:10, 22 апреля 2025
Цена на золото побила новый рекорд на фоне пошлин Трампа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: