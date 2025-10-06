Стоимость золота побила исторические показатели

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила 3 980 долларов за тройскую унцию (примерно 31 г), обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС, по данным на 19:36 по казахстанскому времени, цена драгметалла достигла 3 980,2 доллара за унцию (+1,74%), обновив исторический максимум.

По состоянию на 19:46 стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне 3 982 долларов за тройскую унцию (+1,79%).

В то же время фьючерс на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находился на уровне 48,58 доллара (+0.32%). Ранее ночью стоимость золота обновила исторический максимум, превысив 3 950 долларов за тройскую унцию.

Ранее стало известно, что тенге укрепился по отношению к валютам на торгах 6 октября.