Где и как уволенные казахстанцы могут оформить выплаты от государства

Сегодня, 27 февраля 2026 года, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана предоставили информацию о социальной выплате из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по случаю потери работы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, по состоянию на 1 февраля численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 127,1 тыс. человек, при этом 25,6 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году.

Общая сумма выплат составила 11,9 млрд тенге.

В соответствии с действующим законодательством, как напомнили в Минтруда, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

В ведомстве отметили, что эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

В Минтруда напомнили, что соцвыплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

