#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Финансы

Где и как уволенные казахстанцы могут оформить выплаты от государства

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 09:41 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 27 февраля 2026 года, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана предоставили информацию о социальной выплате из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по случаю потери работы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, по состоянию на 1 февраля численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 127,1 тыс. человек, при этом 25,6 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году.

Общая сумма выплат составила 11,9 млрд тенге.

В соответствии с действующим законодательством, как напомнили в Минтруда, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz;
  • в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
  • заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
  • в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
  • если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

В ведомстве отметили, что эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

В Минтруда напомнили, что соцвыплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 09:41
Можно ли привлекать к сверхурочным работам сотрудников с инвалидностью

26 февраля 2026 года в Минтруда ответили на рассылку о новых выплатах по 432 тыс. тенге некоторым казахстанцам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев наградил президента Сербии орденом "Алтын Қыран"
14:31, Сегодня
Токаев наградил президента Сербии орденом "Алтын Қыран"
Выплаты по случаю потери работы: сколько могут получить от государства уволенные казахстанцы
09:57, 18 ноября 2024
Выплаты по случаю потери работы: сколько могут получить от государства уволенные казахстанцы
Как уволенным казахстанцам добиться соцвыплаты от государства
10:20, 13 июня 2024
Как уволенным казахстанцам добиться соцвыплаты от государства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
18:15, Сегодня
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
17:49, Сегодня
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
17:42, Сегодня
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
17:41, Сегодня
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: