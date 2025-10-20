Курс доллара вырос на торгах 20 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,12 тенге, поднявшись на 1,64 тенге.
Курс рубля понизился до 6,64 тенге (-0,02).
Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,64 тенге (+0,47).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538,3-540,7 тенге, евро – по 626-630 тенге, рубли – по 6,51-6,63.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 20 октября.
Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,62%, до 60,91 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели также на 0,66%, до 56,77 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 536,32 тенге, евро – 626,9 тенге, рубля – 6,6 тенге.
