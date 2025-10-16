#АЭС в Казахстане
Финансы

Доллар снова подешевел на торгах 16 октября

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 16 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 537,84 тенге, снизившись на 1,6 тенге.

Курс рубля остался на прежней позиции 6,83 тенге.

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,41 тенге (-0,29).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538,3-540,7 тенге, евро – по 626-630 тенге, рубли – по 6,69-6,81.

Мировые цены на нефть растут на торгах 16 октября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent повысилась на 0,46 доллара и составила 62,37 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,48 доллара – до 58,75 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 539,56 тенге, евро – 627,35 тенге, рубля – 6,84 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 октября, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
