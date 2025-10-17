Россия обошла Китай и стала главным поставщиком для Казахстана
Снижение общего оборота внешней торговли произошло на фоне разнонаправленной динамики. По данным отчета БНС АСПиР РК, экспорт составил 50 188 млн долларов США, сократившись в номинальном выражении на 5,7%. При этом импорт, напротив, продемонстрировал рост, достигнув 40 060,2 млн долларов (номинальный рост на 2,8%).
В структуре импорта произошел ключевой сдвиг. С начала 2025 года первое место по доле импорта занимал Китай, а в августе крупнейшим торговым партнером по импорту стала Россия:
- Россия: 29,4% от общего объема импорта.
- Китай: 29,1% от общего объема импорта.
В пятерку крупнейших также вошли Германия (4,6%), Республика Корея (3,7%) и США (3,5%). Замыкает топ-6 Турция (2,5%).
В товарной структуре импорта доминируют готовые и высокотехнологичные изделия:
- Легковые автомобили – 4,3%.
- Лекарственные средства – 3,1%.
- Кузова для моторных транспортных средств – 2,3%.
- Телефоны и смартфоны – 2,2%.
- Части и принадлежности моторных транспортных средств – 2,1%.
Экспортная картина Казахстана остается традиционно сырьевой, что объясняет чувствительность общей выручки к мировым ценам.
Более половины всего экспорта приходится на одну товарную группу: это сырая нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов – 51,5%. Следом идут товары металлургической и атомной промышленности: рафинированная медь и медные необработанные сплавы (4,9%), химические радиоактивные элементы и изотопы (4,7%), медные руды и концентраты (3,8%), ферросплавы (2,9%).
Ключевыми покупателями казахстанского экспорта стали страны, не входящие в ЕАЭС.
Торговля со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составила 19 172,3 млн долларов США, что на 3,5% меньше номинального показателя прошлого года.
Примечательно, что в торговле с ЕАЭС сохраняется выраженный дисбаланс, где Казахстан выступает чистым импортером:
- Импорт из ЕАЭС: 12 679,5 млн долларов США (меньше на 0,2%).
- Экспорт в ЕАЭС: 6 492,8 млн долларов США (резкое снижение на 9,3%).
В структуре товарооборота ЕАЭС доминирующая доля приходится на одного партнера:
- Российская Федерация: 88,8%.
- Кыргызская Республика: 7,2%.
- Республика Беларусь: 3,9%.
- Республика Армения: 0,2%.
Ранее мы рассказали, что спад во внешней торговле произошел по большей части из-за снижения среднемесячных цен на нефть сорта Brent за первое полугодие на 12,0%