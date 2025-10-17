#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
537.84
626.85
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
537.84
626.85
6.79
Финансы

Россия обошла Китай и стала главным поставщиком для Казахстана

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 11:13 Фото: freepik
Внешнеторговый оборот Казахстана за январь-август 2025 года составил 90 248,3 млн долларов США. Номинальный оборот уменьшился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что обусловлено значительным падением экспортной выручки, сообщает Zakon.kz.

Снижение общего оборота внешней торговли произошло на фоне разнонаправленной динамики. По данным отчета БНС АСПиР РК, экспорт составил 50 188 млн долларов США, сократившись в номинальном выражении на 5,7%. При этом импорт, напротив, продемонстрировал рост, достигнув 40 060,2 млн долларов (номинальный рост на 2,8%).

В структуре импорта произошел ключевой сдвиг. С начала 2025 года первое место по доле импорта занимал Китай, а в августе крупнейшим торговым партнером по импорту стала Россия:

  • Россия: 29,4% от общего объема импорта.
  • Китай: 29,1% от общего объема импорта.

В пятерку крупнейших также вошли Германия (4,6%), Республика Корея (3,7%) и США (3,5%). Замыкает топ-6 Турция (2,5%).

Фото: Zakon.kz

В товарной структуре импорта доминируют готовые и высокотехнологичные изделия:

  • Легковые автомобили – 4,3%.
  • Лекарственные средства – 3,1%.
  • Кузова для моторных транспортных средств – 2,3%.
  • Телефоны и смартфоны – 2,2%.
  • Части и принадлежности моторных транспортных средств – 2,1%.

Фото: Zakon.kz

Экспортная картина Казахстана остается традиционно сырьевой, что объясняет чувствительность общей выручки к мировым ценам.

Более половины всего экспорта приходится на одну товарную группу: это сырая нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов – 51,5%. Следом идут товары металлургической и атомной промышленности: рафинированная медь и медные необработанные сплавы (4,9%), химические радиоактивные элементы и изотопы (4,7%), медные руды и концентраты (3,8%), ферросплавы (2,9%).

Фото: Zakon.kz

Ключевыми покупателями казахстанского экспорта стали страны, не входящие в ЕАЭС.

Фото: Zakon.kz

Торговля со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составила 19 172,3 млн долларов США, что на 3,5% меньше номинального показателя прошлого года.

Примечательно, что в торговле с ЕАЭС сохраняется выраженный дисбаланс, где Казахстан выступает чистым импортером:

  • Импорт из ЕАЭС: 12 679,5 млн долларов США (меньше на 0,2%).
  • Экспорт в ЕАЭС: 6 492,8 млн долларов США (резкое снижение на 9,3%).

В структуре товарооборота ЕАЭС доминирующая доля приходится на одного партнера:

  • Российская Федерация: 88,8%.
  • Кыргызская Республика: 7,2%.
  • Республика Беларусь: 3,9%.
  • Республика Армения: 0,2%.

Ранее мы рассказали, что спад во внешней торговле произошел по большей части из-за снижения среднемесячных цен на нефть сорта Brent за первое полугодие на 12,0%

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Китай выдавливает Россию: что изменилось в экспорте Казахстана
12:20, 03 сентября 2024
Китай выдавливает Россию: что изменилось в экспорте Казахстана
Внешняя торговля Казахстана: сигналы экспорта и неожиданный рост импорта в 2025 году
12:40, 30 июня 2025
Внешняя торговля Казахстана: сигналы экспорта и неожиданный рост импорта в 2025 году
Стагнация или стабилизация: что скрывают цифры внешней торговли Казахстана
13:11, 17 марта 2025
Стагнация или стабилизация: что скрывают цифры внешней торговли Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: