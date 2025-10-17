Россия обошла Китай и стала главным поставщиком для Казахстана

Внешнеторговый оборот Казахстана за январь-август 2025 года составил 90 248,3 млн долларов США. Номинальный оборот уменьшился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что обусловлено значительным падением экспортной выручки, сообщает Zakon.kz.

Снижение общего оборота внешней торговли произошло на фоне разнонаправленной динамики. По данным отчета БНС АСПиР РК, экспорт составил 50 188 млн долларов США, сократившись в номинальном выражении на 5,7%. При этом импорт, напротив, продемонстрировал рост, достигнув 40 060,2 млн долларов (номинальный рост на 2,8%).

В структуре импорта произошел ключевой сдвиг. С начала 2025 года первое место по доле импорта занимал Китай, а в августе крупнейшим торговым партнером по импорту стала Россия:

Россия: 29,4% от общего объема импорта.

Китай: 29,1% от общего объема импорта.

В пятерку крупнейших также вошли Германия (4,6%), Республика Корея (3,7%) и США (3,5%). Замыкает топ-6 Турция (2,5%).

Фото: Zakon.kz

В товарной структуре импорта доминируют готовые и высокотехнологичные изделия:

Легковые автомобили – 4,3%.

Лекарственные средства – 3,1%.

Кузова для моторных транспортных средств – 2,3%.

Телефоны и смартфоны – 2,2%.

Части и принадлежности моторных транспортных средств – 2,1%.

Фото: Zakon.kz

Экспортная картина Казахстана остается традиционно сырьевой, что объясняет чувствительность общей выручки к мировым ценам.

Более половины всего экспорта приходится на одну товарную группу: это сырая нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов – 51,5%. Следом идут товары металлургической и атомной промышленности: рафинированная медь и медные необработанные сплавы (4,9%), химические радиоактивные элементы и изотопы (4,7%), медные руды и концентраты (3,8%), ферросплавы (2,9%).

Фото: Zakon.kz

Ключевыми покупателями казахстанского экспорта стали страны, не входящие в ЕАЭС.

Фото: Zakon.kz

Торговля со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составила 19 172,3 млн долларов США, что на 3,5% меньше номинального показателя прошлого года.

Примечательно, что в торговле с ЕАЭС сохраняется выраженный дисбаланс, где Казахстан выступает чистым импортером:

Импорт из ЕАЭС: 12 679,5 млн долларов США (меньше на 0,2%).

Экспорт в ЕАЭС: 6 492,8 млн долларов США (резкое снижение на 9,3%).

В структуре товарооборота ЕАЭС доминирующая доля приходится на одного партнера:

Российская Федерация: 88,8%.

Кыргызская Республика: 7,2%.

Республика Беларусь: 3,9%.

Республика Армения: 0,2%.

Ранее мы рассказали, что спад во внешней торговле произошел по большей части из-за снижения среднемесячных цен на нефть сорта Brent за первое полугодие на 12,0%