Китай выдавливает Россию: что изменилось в экспорте Казахстана

Внешнеторговый оборот РК с начала 2024 года составил 66889,2 млн долларов США. При снижении импорта на 7,6% экспорт из страны увеличился на 2,1% и достиг уровня 39271,1 млн долларов США, сообщает Zakon.kz.

Если рассмотреть структуру экспорта более детально, то можно увидеть все те же тенденции: экономика Казахстана продолжает опираться на традиционные экспортные товары.

Основной удельный вес товаров по экспорту из РК приходится на такие товары, как:

нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов (55,9%);

медь рафинированная и сплавы медные необработанные (5,1%);

элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (4,6%);

руды и концентраты медные (4,2%);

ферросплавы (2,9%).

По импорту в страну наибольший удельный вес приходится на следующие товары:

автомобили легковые (4%);

лекарственные средства (3,8%);

летательные аппараты (3,1%);

аппараты телефонные (2,8%);

кузова для моторных транспортных средств (2%).

Фото: stat.gov.kz

Как отмечают эксперты Economy.kz, в первом полугодии 2024 года экспорт вырос на 2,1% благодаря увеличению поставок нефти, урана, медных катодов и руд.

Однако без учета этих товаров экспорт сократился на 14%, что подчеркивает сильнейшую зависимость от сырьевого сектора.

При этом аналитики обращают внимание еще на четыре важных момента.

Первый момент – резкое сокращение поставок пшеницы. Казахстанские фермеры потеряли около 533 млн долларов экспортной выручки из-за сокращения экспорта пшеницы в два раза, констатируют аналитики. Особенно сильно сократились поставки в Узбекистан (-33%), Афганистан (-81%) и Туркменистан (-95%).

Эти потери связаны с увеличением экспорта российской пшеницы, которая захватывает традиционные рынки сбыта Казахстана.

Второй момент – рост экспорта готовой сельхозпродукции. Несмотря на падение экспорта сырьевых сельхозтоваров, поставки готовой продукции АПК показали рост на 12% в стоимости и на 24% в объемах. С 2014 года физические объемы выросли в четыре раза, но более 95% экспортных поставок все еще приходятся на страны СНГ. Диверсификация экспортных рынков остается ключевым вызовом для дальнейшего развития отрасли.

Третий момент – рекорды экспорта в Китай. За первое полугодие 2024 года экспорт в Китай достиг 7,3 млрд долларов, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Китай активно закупает металлы (+60%), руды (+18%), химические вещества (+157%) и пищевые продукты (+49%), укрепляя свои торгово-экономические связи с Казахстаном. При этом львиная доля экспорта уходит в Италию.

И, наконец, четвертый момент – снижение экспорта в Россию. Экспорт в РФ упал на 20%, составив 4,3 млрд долларов. Основными причинами стали снижение поставок автомобилей и руд драгоценных металлов. Сокращение экспорта в РФ после рекордных показателей прошлого года показывает изменения в торговых потоках и растущие вызовы на российском рынке.

Фото: stat.gov.kz

Ранее мы сообщали, что причинами негативной динамики внешнеторгового оборота остаются слабый рост экспорта из Казахстана на фоне заметного сокращения импорта.