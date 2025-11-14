Курс доллара продолжил снижение на торгах 14 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 522,19 тенге, снизившись еще на 1,92 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,44 тенге (-0,03).
Курс китайского юаня составил 73,68 тенге (-0,18).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 523,5-525,3 тенге, евро – по 606,4-610,5 тенге, рубли – по 6,39-6,50.
Мировые цены на нефть растут на торгах 14 ноября.
Так, январский фьючерс на нефть Brent подрос на 1,5% до $63,90 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в декабре прибавила 1,5%, до $59,55 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 524,32 тенге, евро – 609,05 тенге, рубля – 6,52 тенге.
