Курс доллара продолжил снижение на торгах 14 ноября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 14 ноября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 522,19 тенге, снизившись еще на 1,92 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,44 тенге (-0,03).

Курс китайского юаня составил 73,68 тенге (-0,18).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 523,5-525,3 тенге, евро – по 606,4-610,5 тенге, рубли – по 6,39-6,50.

Мировые цены на нефть растут на торгах 14 ноября.

Так, январский фьючерс на нефть Brent подрос на 1,5% до $63,90 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в декабре прибавила 1,5%, до $59,55 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 524,32 тенге, евро – 609,05 тенге, рубля – 6,52 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 ноября, можно здесь.