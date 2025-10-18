Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 18 октября

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 18 октября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 536,32 тенге; евро – 626,9 тенге; российский рубль – 6,6 тенге; китайский юань – 75,27 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 536,54 тенге на покупку, 542,55 тенге на продажу. Курс евро: 625,54 тенге на покупку, 633,55 тенге на продажу. Курс рубля: 6,56 тенге на покупку, 6,72 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 538,63 тенге на покупку, 540,88 тенге на продажу. Курс евро: 626,96 тенге на покупку, 630,98 тенге на продажу. Курс рубля: 6,54 тенге на покупку, 6,67 тенге на продажу. Шымкент Курс доллара: 538,07 тенге на покупку, 540,07 тенге на продажу. Курс евро: 624,81 тенге на покупку, 629,67 тенге на продажу. Курс рубля: 6,55 тенге на покупку, 6,65 тенге на продажу. Ранее Zakon.kz разбирался, почему российская валюта дорожает с каждым днем.



