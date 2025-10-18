Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 18 октября
По состоянию на 18 октября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 536,32 тенге; евро – 626,9 тенге; российский рубль – 6,6 тенге; китайский юань – 75,27 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
536,54 тенге на покупку, 542,55 тенге на продажу.
Курс евро:
625,54 тенге на покупку, 633,55 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,56 тенге на покупку, 6,72 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
538,63 тенге на покупку, 540,88 тенге на продажу.
Курс евро:
626,96 тенге на покупку, 630,98 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,54 тенге на покупку, 6,67 тенге на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
538,07 тенге на покупку, 540,07 тенге на продажу.
Курс евро:
624,81 тенге на покупку, 629,67 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,55 тенге на покупку, 6,65 тенге на продажу.
