Финансы

Число российских и турецких предприятий в Казахстане резко сократилось

Завод, производство, люди на производстве, рабочий, рабочие, цех, работник, работники, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 12:00 Фото: akorda.kz
По состоянию на 1 октября 2025 года в стране зарегистрировано 75 021 юридическое лицо, филиал и представительство с иностранной и совместной формой собственности. При этом 72,4% из них являются действующими (54 311 компаний), сообщает Zakon.kz.

Если сделать анализ динамики движения иностранного капитала за год, то можно увидеть значительные структурные изменения: несмотря на сохранение общего положительного тренда, происходит резкое перераспределение приоритетов как в секторальном, так и в географическом разрезе.

Смещение приоритетов

Общий приток иностранных компаний, по данным БНС АСПиР РК, в 2025 году замедлился: прирост числа юридических лиц с полной иностранной собственностью составил 6,6%, что ниже показателя предыдущего года (7,4%).

В то же время сегмент совместных предприятий демонстрирует восстановление интереса. После спада на -1,5% в 2024 году в 2025 году он вышел в зону стагнации, показав рост +0,02%, что говорит о стабилизации интереса к локальному партнерству.

IT-услуги вытесняют торговлю

Распределение капитала по видам экономической деятельности указывает на переток инвестиций и усиление позиций экономики услуг.

Традиционный лидер, сектор "Оптовая и розничная торговля" (35,4%), сократил свою долю на 1,0 п.п. за год. Этот спад был полностью поглощен сектором "Предоставление прочих видов услуг", чья доля выросла наиболее существенно – с 12,8% до 14,9% (рост на 2,1 п.п.). Этот скачок отражает глобальную тенденцию: инвесторы все больше концентрируются на IT, консалтинге и профессиональных сервисах.

Азия компенсирует уход традиционных лидеров

Самые драматичные изменения произошли в географической структуре. Общий прирост числа регистраций на 6,6% обеспечен почти полностью за счет Китая и Узбекистана, в то время как традиционные партнеры сокращают свое присутствие.

Россия сохраняет абсолютное лидерство по общему числу действующих компаний (17 494). Однако по динамике зарегистрированных юридических лиц Россия показала самое значительное сокращение в 546 единиц за год. Сокращение также зафиксировано у Турции (-247) и Кыргызстана (-138).

Фото: Zakon.kz

Этот спад был с лихвой компенсирован активностью азиатских партнеров.

  • Китай продемонстрировал максимальный прирост регистраций: 2 318 новых компаний. Его стратегия явно включает кооперацию, о чем свидетельствует второе место по числу действующих совместных предприятий (884).
  • Узбекистан следует за Китаем, показав мощный прирост в 2 289 новых регистраций.
  • Германия (744 действующих юрлица) остается ключевым европейским инвестором, сохраняя фокус на совместных предприятиях (355 действующих СП), что традиционно связано с передачей технологий и промышленной кооперацией.

Ранее мы сообщили, что основу предпринимательского сектора Казахстана составляют малые юридические лица и ИП. Эти субъекты формируют почти 99,9% от 2 377 466 субъектов малого и среднего предпринимательства, при этом ИП составляют около 80% от общего числа

Андрей Зубов
