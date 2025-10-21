#АЭС в Казахстане
Финансы

Из ограничительного в стимулирующий: государство меняет подход к налогообложению в ГМК

Налоговый кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 16:00 Фото: Zakon.kz
С 2026 года в Казахстане начнет действовать новый Налоговый кодекс.

Новые правила позволят создать благоприятные условия для инвестиций, геологоразведки и переработки техногенных месторождений, считает академик МАИН, эксперт комитета Мажилиса Парламента по законодательству и правовой реформе, специалист по финансовому, налоговому, корпоративному праву Евгений Прицкер.

Эксперт отметил, что предложенные поправки – это продуманный шаг государства к формированию более гибкой и современной налоговой системы.

"Дело не только в снижении ставок. Это попытка простимулировать инвестиции в сложные и низкорентабельные месторождения, а также поддержать переработку техногенных запасов и развитие геологоразведки", – поделился мнением Евгений Прицкер.

Для ГМК это означает более предсказуемую экономику проектов, считает он.

"Инвестору становится проще планировать расходы, вкладываться в новые технологии и осваивать сложные месторождения. А если добавить к этому налоговые вычеты и понижающие коэффициенты, то многие проекты, ранее считавшиеся невыгодными, получают шанс на жизнь", – добавил эксперт.

В то же время он подчеркивает, что эффективность нововведений будет зависеть от того, насколько грамотно государство выстроит администрирование налоговых льгот и условия соглашений с недропользователями.

Поддержка низкорентабельных месторождений

Одной из ключевых норм нового кодекса стало обнуление НДПИ для низкорентабельных месторождений. По мнению Евгения Прицкера, это одна из самых значимых и спасительных мер для отрасли.

"Когда рентабельность добычи падает ниже 15%, каждый процент налога может поставить крест на проекте. Обнуление НДПИ снижает операционные расходы, позволяя предприятиям продолжать работу даже в сложных экономических условиях. Это особенно важно, когда цены на сырье снижаются и бизнесу нужно удерживать производство", – акцентирует он.

Эксперт отмечает, что в краткосрочной перспективе бюджет может недополучить часть поступлений, однако в долгосрочном плане гораздо выгоднее сохранить действующие предприятия, рабочие места, инфраструктуру и стабильную налоговую базу.

"Особенно важно это для моногородов, где работают предприятия ГМК. Если они продолжат работу, значит, у людей будет работа, зарплата и стабильность. Модернизация и запуск новых проектов требуют времени. Но для таких городов это реальный шанс на развитие", – утверждает академик МАИН.

Экономика и экология в одном русле

Серьезные изменения ждут и сферу переработки техногенных минеральных образований (ТМО). Для таких проектов установлен понижающий коэффициент 0,1 по НДПИ, что делает переработку хвостов и отвалов экономически выгодной. Кроме того, государство предлагает дополнительные возможности через специальные соглашения. Например, гарантии доступа к сырью, субсидии на модернизацию, поддержку перерабатывающих проектов.

"Когда переработка становится выгодной, бизнесу проще решиться на строительство новых мощностей или модернизацию существующих. Меньшая налоговая нагрузка улучшает финансовую модель проектов, снижает риски и ускоряет окупаемость инвестиций", – подчеркивает Евгений Прицкер.

По его словам, в этом направлении экономический и экологический интересы совпадают.

"Переработка ТМО – это не просто новый источник металлов, а сокращение промышленных свалок и хвостохранилищ. Экономическая выгода заставляет компании перерабатывать то, что раньше считалось мусором. А это значит меньше загрязнений, меньше рисков для почвы и воды. Если государство дополнительно закрепит экостандарты, такие льготы станут инструментом экологической политики", – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем поправки позволяют относить затраты на геологоразведку на налоговые вычеты. Такая возможность снижает инвестиционные риски, делает исследования доступнее и стимулирует запуск новых проектов, создавая рабочие места и укрепляя отрасль, заключил Евгений Прицкер.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
