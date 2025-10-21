#АЭС в Казахстане
Налоговики обратились с важной информацией касательно уплаты налогов на имущество и авто

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 19:29 Фото: pexels
В Комитете государственных доходов 21 октября напомнили, что с 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, который предусматривает ряд существенных изменений в порядке исчисления и уплаты налогов на имущество, транспорт и землю, сообщает Zakon.kz.

В частности, при расчете налога на транспорт для легковых автомобилей со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет будет применяться понижающий коэффициент 0,7, а для машин старше 20 лет – 0,5. Уточняется, что налог с учетом новых коэффициентов впервые будет рассчитан за 2026 год – в 2027 году.

Также отменены повышенные ставки для автомобилей с двигателем свыше 3000 куб. см, произведенных или ввезенных в Казахстан после 31 декабря 2013 года.

Крестьянские и фермерские хозяйства получат дополнительную льготу – освобождение от налога на одно транспортное средство типа пикап, используемое для хозяйственных нужд.

Кроме того, теперь категории транспортных средств будут определяться по данным свидетельства о регистрации и категории водительских прав, а не по видам кузова (пикап, лимузин, фургон и т. д.).

В целях сокращения отчетности налогоплательщикам больше не нужно будет представлять расчеты текущих платежей по транспортному, земельному и имущественному налогам. С 2026 года достаточно будет подать годовую декларацию и оплатить налог разово по итогам года.

Если сумма налога на имущество не превышает 1 млн тенге, обязанность по предоставлению промежуточных расчетов также отменяется.

Также вводится новая норма: при изменении границ населенных пунктов земельный налог на участки сельхозназначения, вошедшие в черту города, будет исчисляться по прежним ставкам, если они продолжают использоваться по назначению.

Помимо этого, увеличены ставки платы за пользование недрами и выбросы загрязняющих веществ, а также за захоронение отходов для объектов первой категории (за исключением объектов жизнеобеспечения).

Из нового кодекса исключены плата за лицензии на отдельные виды деятельности, а также семь видов государственной пошлины и шесть видов сборов, уточнили в КГД.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов наделили новыми функциями и полномочиями.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
