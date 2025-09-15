#АЭС в Казахстане
События

Налоговики обратились к казахстанцам с важной информацией

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 22:48 Фото: freepik
Комитет государственных доходов напомнил, что 1 октября истекает срок уплаты налога на имущество за 2024 год физическими лицами – собственниками недвижимости и земельных участков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 15 сентября в пресс-службе ведомства, налог исчисляется органами государственных доходов на основании стоимости объектов налогообложения, определяемой госкорпорацией "Правительство для граждан", и фактического срока владения имуществом.

Уведомления с указанием сумм предстоящих платежей были направлены собственникам в июле, а пользователи мобильных приложений банков получили push-уведомления.

"Со 2 октября 2025 года лицам, не оплатившим своевременно налог, будет начисляться пеня. Также им направят уведомления о налоговой задолженности", – уточнили в КГД.

В ведомстве добавили, что с 14 ноября по суммам задолженности свыше одного месячного расчетного показателя (МРП) будут направляться налоговые приказы о взыскании. В случае неуплаты в течение пяти рабочих дней приказы передаются на исполнение в региональные палаты частных судебных исполнителей.

"Судебные исполнители имеют право применять меры принудительного взыскания – от ареста банковских счетов и имущества до ограничения выезда за границу при задолженности свыше 40 МРП", – отметили в КГД.

При этом в случае задолженности менее 20 МРП применяется упрощенная процедура взыскания, предусматривающая автоматический арест денежных средств и ограничение операций с имуществом. Вознаграждение судебных исполнителей в таких случаях не взимается.

КГД рекомендует гражданам проверить наличие задолженности в мобильном приложении e-Salyq Azamat или через сервисы банков второго уровня и произвести оплату до начала процедуры взыскания.

Ранее сообщалось, что некоторым налогоплательщикам предоставят отсрочку для уплаты налогов. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
